子閎霸氣護愛 撇女友四葉草幸福肥

2018年09月26日 19:09 中時 洪秀瑛

子閎（左起）、臧芮軒、鍾瑶、王家梁。（東森提供）

歐陽倫（左起）、花花、鍾瑶、張雁名。（東森提供）

鍾瑶、子閎、王家梁、臧芮軒、張雁名、歐陽倫、林意箴、于子育(琇琴)、花花、綠茶、簡建安(花太郎)等演員今出席東森新劇《艾蜜麗的五件事》開鏡，與四葉草熱戀中的子閎，之前和女友四葉草約會被拍，四葉草被說幸福肥，子閎今霸氣護愛說：「沒有（幸福肥），那是角度問題，不管是誰，從下往上拍，都會變這樣，她現在有腹肌。」

如何知道四葉草有腹肌？子閎說，因為兩人一起去健身，「女生健身的衣服都滿小的，一定會看到。」要他給女友身材評價，他說：「健康。」誇四葉草不管身材如何，喜歡一個人和有沒有腹肌不重要，「她對我來說是滿分以上」。

他亦自曝有關心「四葉草幸福肥」新聞，還看網友留言，有網友說「哪裡肥」，讓他開心得很想按讚。子閎坦言，接拍這部戲之前有和女友討論，不擔心女友吃醋，「她是專業藝人」，和女友也會每天通電話，「我們沒有磨合期，滿神奇的」。

《艾蜜麗的五件事》女主角鍾瑶和子閎第一次合作，鍾瑶坦言之前對子閎沒印象，第一次和他見面後的印象是「很難聊」，因為他看起來不像年紀輕輕的樣子，反倒在片場有個態度。

子閎笑稱自己在戲裡就是個討人厭、偶包很重的人，面目可憎，「連我自己看這角色，有時都覺得受不了」，被其他演員虧偶包重，其實跟角色設定很像，因為他對不熟的人就會超安靜、根本是「句點王」，生活中，女友懂他的幽默？他說：「懂，我跟她從來沒有句點過。」

(中時 )