「檢察官陪著被害人流淚」北檢出書揭辦李宗瑞案心酸內幕

2018年09月26日 19:12 中時 陳志賢

李宗瑞迷姦5名女子及偷拍被重判20年定讞，他入獄服刑後，另性侵9名女子部分，判刑39年2月定讞。(報系資料照）

「富少淫魔」李宗瑞涉性侵偷拍案，偵審過程深受矚目，台北地檢署今天舉辦婦幼案件實例新書發表會，書中揭露承辦本案的檢察官的心路歷程，「檢察官也陪著被害人流淚，心中暗自發誓，一定要幫被害人討回公道！」，最後揭發這起重大性侵偷拍案。

台北地檢署今舉行婦幼案例實錄新書發表記者會，檢察長邢泰釗希望藉由書中的實際案例，分享檢察官辦案的困難度及重要性，也繼續為婦幼及人口販運防制等工作努力。

「北檢婦幼案例實錄」書中，揭露當初辦李宗瑞案檢察官的心路歷程，提及當初勘查李案的性愛影片蒐證光碟，「場景及男主角都沒變，影片中女子則頻頻更換，有些影片是說說笑笑、男歡女愛，有些影片的女子熟睡著，也有些影片的女子有掙扎與哭泣的情況；然而相同的疑問是，這些女子的真實身份是誰？」

就當檢察官面臨難以辨識被害人身份的舉證困境時，檢察官從贓物庫調出當初從被告處扣押的電腦主機，並商請電腦犯罪專組的檢察官協助破解開機密碼，「辦案的契機就這麼峰迴路轉、誤打誤撞地出現」。

檢察官書中提及，原本光碟裡看起來毫無頭緒的性愛錄影，在電腦硬碟中的呈現卻不一樣，檔案夾名稱以「AMBER」、「CATHY」...等多個檔案夾排序，每個檔案夾一打開，就是與該女子有關的錄影或照片，瞬間上百段不同的性愛錄影，終於有了歸類的次序。

但這些檔案名稱的女子，究竟真實身份是誰？檢察官靈機一動，翻出被告的手機通訊錄，果然從中找出與檔案名稱上名字相符的電話，便從此處著手找出被害人，調閱大量的手機用戶申登資料、戶役政資料及照片，逐一清查比對被害女子的身份，這才篩選出可能遭性侵的被害女子身份。

書中內容提及，被害女子出庭時，從錄影中看到自己被侵害的畫面，這才得知真相而驚恐痛哭，「檢察官也陪著被害人流淚，心中暗自發誓，一定要幫被害人討回公道！」

「台北地檢署婦幼案例實錄」一書是針對過去幾年，北檢辦理社會矚目的婦幼及人口販運案件編寫而成，共有10起個案，包括喧騰一時的「鹽奶案」、「邱小妹人球案」、「李宗瑞撿屍性侵偷拍案」等。

北檢指出，本書不但是國內第一本專業性司法保護英文版書籍，也是國內司法保護和國際接軌重要的里程碑。

(中時 )