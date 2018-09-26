佛里曼：川普捨棄美3關鍵優勢 中美決定未來國際秩序

2018年09月26日 20:15 中時 孫昌國

孫昌國/綜合報導

紐約時報專欄作家佛里曼表示，川普總統對中國發出我贏你（I own you)的訊息大錯特錯。中國在多個層面都已經迎頭趕上美國，而川普卻捨棄了美國獨有的三項優勢：移民、盟友和價值。他並強調，美國在二次世界大戰以後的角色將由雙方承擔，他認為中美會共同決定未來新國際秩序的規則。

佛里曼在文章中強調，集合了勤奮、競爭、卓越計劃和在教育和基礎設施長遠投資的特有模式，讓中國在過去30年快速崛起。根據最新的網路研究，5年前中國在世界知名的科技公司只有兩家入榜，而美國擁有9家。但現在中國在前20大中佔了9家：阿里巴巴、騰訊、螞蟻金服、百度、小米、滴滴、京東、美團、今日頭條。而美國現在佔據11家。在20年以前，中國沒有任何公司入榜。

佛里曼並舉最近在美國受到熱議的「瘋狂亞洲富豪」電影裡的一句經典對白自嘲。在電影裡，新加坡華人父親在飯桌上告誡小孩：「要想到那些在美國挨餓的孩子」，對於他來說，他屬於從小聽「快點吃飯，要想到在中國挨餓的孩子」長大的一代人。他因而有些感慨的強調，任何到中國都市旅遊的人都會知道，超豪華的住宅、房車、餐廳和飯店。這是真的有錢，瘋狂的富有的程度讓許多美國人無法想像。

「你看到趨勢了嗎？聽到腳步聲了嗎？」佛里曼在文章中向讀者拋出呼籲！他表示中國互聯網經濟已經大過美國互聯網產值。而在未來的明星產業「人工智慧」上，中國也已經和美國並駕齊驅。人工智慧依賴大數據，中國又有比美國大的多的人口，因此中國獲取超大數據並加以分析的能力非美國可以比擬。他引述李開復的話表示，「如果數據是新石油，中國就是沙烏地阿拉伯！」。

不過，佛里曼認為，美國仍擁有三項中國沒有的優勢：移民、盟友和價值。中國不能吸引最棒最聰明的印度人，以色列人，阿拉伯人，法國人，巴西人甚至韓國人。但美國能！中國沒有像加拿大和墨西哥夥伴般的鄰居，但美國有！而美國過去維護少數族群和婦女權利、追求自由的價值也是美國的優勢。他認為，川普把這三項優勢都揮霍完了！

他因此強調，美國應該對中國使用糾纏（Entan.glement)戰術，以美國價值吸引中國學生和商人。以美國盟友和全球機構吸引中國入夥，這樣才能在和中國競爭制定規則時共創未來！

(中時 )