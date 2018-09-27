哈客台榮冰廠 抹茶冰超夯

抹茶冰淇淋帶有濃濃茶香，為店內特色冰品之一。（莊旻靜攝）

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位在竹北市與新埔鎮交界處的哈客台榮冰廠，味美實在又平價，成為不少人消暑的好去處，店中販售各式冰品，除了美式冰淇淋口味眾多，受到大眾喜歡外，店內也還有不少選項，讓愛吃冰的民眾都能擇己所愛。

哈客台榮冰廠已傳承3代，初期在芎林開業，當年製冰不像現在有機械可取代，十分費工耗時，中間曾有一段時間停業，十多年前才又重新開張，店門口還放置當年第一代經營的門面照，顯得悠久歷史。如今店面乾淨清爽，不僅有零售，還提供批發。

哈客台榮冰廠冰淇淋以美式為主，口味眾多，包含常見的香草、草莓、百香果、巧克力、芋頭、花生、酸梅、抹茶等，味道濃郁，抹茶則帶有濃濃茶香，入口清爽，十分可口，除了美味，業者也注重食品衛生，均附檢驗相關文件。

除了味美價廉的冰淇淋之外，店家還有綿綿冰、雪花冰等各式口味，讓喜好冰品的民眾能選擇自己喜好的口味，除此之外，冰棒也是店內長青商品，不少顧客一口氣就是買數十隻回家，慢慢品嘗屬於夏天的好滋味。

哈客台榮冰廠經營已久，除了提供零售，還提供公司行號學校團體批發，須提前預定，讓大家同享各式口味的冰品。

店名：哈客台榮冰廠

電話：03 589 5790

地址：新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段937號

營業時間：周日到周五09:00-21:00、周六09:00-18:00

單價：一球25元

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