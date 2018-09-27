新竹》女力崛起 參選人成「嬌」點

民國黨邱靖雅（右）尋求連任，實力堅強。（莊旻靜攝）

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邱立雅
無黨籍的高芸婷（後排左二）初次參選，期望進入議事堂為民發聲。（莊旻靜攝）

女力崛起？新竹縣議會席次共36席，今年85人登記角逐，其中僅有15人為女性，約占18％，儘管比例不高，不過各具優勢與實力。以議員選區而論，僅有竹北市、湖口鄉、竹東鎮保有婦女保障名額。

新竹縣議員共有13個選區，其中有7個選區無女性登記參選議員，竹北市選區有2席婦女保障名額，共有國民黨的蔡志環、民國黨邱靖雅、時代力量連郁婷、無黨籍的葉芬英、鄭美琴、高芸婷、林燕聰角逐。

湖口鄉有1席婦女保障名額，國民黨的吳淑君、吳菊花登記，竹東鎮則有1席婦女保障名額，國民黨有上官秋燕、綠黨余筱菁、無黨籍彭余美玲競爭；新埔則有無黨籍的張碧冬、芎林也是無黨籍的鄭昱芸，平地原住民部分則有國民黨的林秉君。

15名女性中，有7名即在竹北，不過竹北應選11人，共有26人登記，競爭十分激烈，其中邱靖雅、葉芬英、鄭美琴挑戰連任，邱是本屆該選區第1高票當選議員，2016年曾參選立委，知名度高，葉與鄭均是資深議員，而蔡志環、林燕聰均有竹北市民代表資歷，高芸婷、連郁婷雖相對知名度低，不過前者是「歐巴桑來了」代表，關注教育與環境，後者則具律師身分，也不容小覷。

湖口鄉應選5席，其中1席為婦女保障名額，吳淑君資歷深，吳菊花本屆也曾當選議員，但因涉違反公職人員選舉罷免法而遭免職，2均有一定民意基礎；竹東鎮應選8席、婦女保障名額1席，彭余美玲挑戰連任，上官秋燕曾任議員，余筱菁則關心環境、社福議題。鄭昱芸為芎林鄉民代表，張碧冬則是現任新埔鎮民代表會主席，林秉君則是現任議員林光榮之女，相對具有優勢。

(中時 )

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