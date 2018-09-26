6人群組7人讀　家屬：燒給她的手機她有收到

通訊APP。(圖／翻攝LINE官網)

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中時電子報
/綜合報導

告別式前，一家人七嘴八舌的在討論媽媽的後事，於是成立一個六人群組來討論要幫媽媽準備什麼燒給她，卻發生一連串靈異但是很溫馨的事件，讓家人感到媽媽一直陪伴著她們，用另一種方式守護大家。一名半退休的禮儀師分享一個客戶的故事。

一名名半退休禮儀師說起一個客戶小珍的故事，

一名女子她60多歲的媽媽因車禍過世，女子將爸爸、兩個弟弟跟一個妹妹及禮儀師拉入一個六人群組，以便討論後事相關事宜，當時大家正討論著燒什麼給亡者，有衣服、平板等，希望讓媽媽能穿得漂漂亮亮，也可以追劇。

後來女子打給禮儀師聯繫，說到要請人準備買一台平板燒給媽媽，女子自己會準備媽媽的貼身衣物，電話裡突然一個女生的聲音傳來「還有鞋子喔！」讓兩人瞬間停住，禮儀師還以為是女子突然說話，但她卻否認，女子緊張的說：「不是我，我也聽到了！那、那……那個好像是媽媽的聲音……」

據《ETtoday》報導，禮儀師回想，當時群組中確實沒有提到鞋子，也難怪往生者著急提醒，於是便要女子確實準備鞋子，隔天一大早禮儀師忙著交代出殯細節時，女子跑來問他有沒有看到群組，他當時以為是平板的事，便回應準備好了，但女子將手機遞給自己，但是當下他不覺得有什麼異狀，直到她指向「已讀6」這個提示，並開口解釋「老師，群組有我、爸爸、兩個弟弟、妹妹跟你，這樣是六個人啊！」，但我自己發言最多只會有「已讀5」，但這裡卻「已讀6」，讓這名家屬當場眼眶泛淚，激動的說：「一定是媽媽！一定是媽媽！她也在群組裡，我燒給她的手機她有收到。」

禮儀師說，後來出殯那天，女子一家人都處於感動及和樂的氣氛裡，她們相信亡者並非永遠離去，而是在另一個世界用自己的方式守護著家人。

(中時電子報)

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