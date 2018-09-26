建大輪胎盃》徐薇凌探班龔怡萍 一來就有博蒂

TLPGA建大輪胎盃第一回合，業餘選手盧昕妤71桿並列第二。(大會提供)

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中時電子報
／綜合報導

總獎金400萬台幣的2018 TLPGA巡迴賽「建大輪胎盃」，今天在彰化台豐高爾夫俱樂部開打，尋求衛冕的泰國女將薩萊朋（Saranporn LANGKULGASETTRIN），首回合打出當日最佳成績69桿，單獨領先眾女將。

我國職業球員伍以晴丶林子麒丶業餘球員盧昕妤及泰國球員蘇帕瑪都打出71桿 ，以2桿之差並列第2，以上4位選手及領先者薩萊朋，是今天打出紅字成績的5人。

薩萊朋全場抓下5隻博蒂、吞2個柏忌。她說，雖然今天風勢不小，但也因為有風，讓她感覺不會那麼悶熱，反而比較舒適，打起來更自在。薩萊朋更點出打出佳績的主要原因，「最主要是推桿， 18洞只用了23推，其中有11個洞僅用1推就進洞。」

業餘小將盧昕妤今天打出3博蒂丶2柏忌的71桿，是這次參賽13位業餘球員中表現最好的一位。她透露，其實自己首回合各方面都不是最好，但配合起來的結果卻不錯，「例如，某一桿出現小失誤後，下一桿我幾乎能彌補過來。」

旅美好手徐薇淩（左）到台豐球場，為皇冠盃隊友龔怡萍(右)加油。(大會提供)

另外，旅美好手徐薇淩今天特地來到台豐球場探班，為同為美巡的前輩丶也是下週皇冠盃台灣代表隊隊友龔怡萍加油打氣。

徐薇淩今天到台豐球場探班，並跟著看了最後3洞，結果龔怡萍在第17洞抓下個人這回合唯一的博蒂，她說，「當下我就告訴徐薇淩，妳來我就抓鳥，妳怎麼不早點來？」

龔怡萍說，經過這麼多年，很高興回來並參加在台灣的比賽。「這星期就是回來看看，倒沒去想要打出什麼樣的成績。」另外，這星期也不能說是練球或備戰下週的皇冠盃，「因為那是性質完全不一樣的球場。」

今年建大輪胎盃共有8個國家、90位職業女將及13位業餘選手同場競技，冠軍獎金72萬台幣。之前4屆賽事都在台北球場舉辦，去年起台北球場因會館改建，建大輪胎盃移師至建大輪胎總廠所在地彰化員林的台豐球場舉辦，今年維持在台豐球場舉行。

(中時電子報)

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