苦戀秦漢18年 起底林青霞當年驚天自殺之謎

2018年09月26日 19:30 中時電子報 吳玫穎

林青霞、秦漢、秦祥林首度合作電影《我是一片雲》戲裡戲外譜三角戀。(本報系資料照)

「台灣影壇第一美女」林青霞驚傳24年豪門婚姻亮紅燈，週刊報導，指有位A咖女星在聚會中無意間爆料林青霞已離婚，贍養費高達20億港幣(約80億台幣)，至今林青霞尚未透過任何管道回應此事。其實林青霞情路多波折，1973年憑著瓊瑤電影《窗外》正式出道，後來更與片中男主角秦漢相戀，不惜悔婚秦祥林、背負著小三罵名，但這段長達18年的苦戀最終仍走上分手一路。

林青霞與秦漢合作過多部愛情片，兩人愛火從戲內延伸到戲外，只是那時秦漢已有妻室，這份感情當然不被社會禮俗所接受，1979年她參加新加坡影展，更被當地媒體爆出服藥輕生消息，震驚華人社會。

當時媒體是這麼報導，林青霞突然缺席晚宴，後來中影老闆敲門，沒人應門，於是找人闖了進去，發現林青霞用毯子包緊緊躺在床上，臉色發青，昏迷不醒，疑似服用安眠藥過量。

自殺消息令林青霞與秦漢戀情再次成為媒體關注焦點，甚至傳出林青霞不堪背負小三罵名，一度放棄如日中天的演藝事業，避走美國，而秦祥林追去美國安慰她，隔年兩人訂婚，轟動演藝圈。

林青霞後來因忘不了秦漢，選擇與秦祥林解除婚約，等到秦漢與妻子離婚，兩人終於復合。但最終林青霞與秦漢還是走上分手一途，並在1994年嫁給富商邢李㷧，與秦漢分分合合18年的感情正式畫下句點。

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(中時電子報)