觀護盃》闊別8年重返台灣籃壇 李學林：久違了！

相隔8年時間，李學林重新披上台灣球隊的球衣，就幫夢想家拿下極具意義的在台首勝。(觀護盃提供)

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中時電子報

這次換穿寶島夢想家球衣重返台灣籃壇的「屏中小跑車」李學林，26日在觀護盃除了帶領夢想家拿下極具歷史意義的在台首勝，更是他相隔8年再次回到台灣籃球戰場，「大家久違了！上次我來花蓮打觀護盃，應該是10年前的事吧。」

自從2010年跳槽中國CBA北京首鋼，李學林隨後僅以中華隊國手身分，在台灣球迷面前出現到2013年為止，這次重返台灣加盟寶島夢想家，李學林強調，「回來打球就是幫助夢想家贏球的，期望我們可以越打越好，展現跟上季不同氣勢。」

其實夢想家今年確實煥然一新，不僅找來李學林，也招募陳世念、田壘等曾打過CBA的好手，就連總教練也換外籍教頭莫瑞，「我們今年來了不少新球員，連教練也換了，整體氣勢比起以往提升蠻高的，但最重要的還是展現企圖心。」

李學林更以今年雅加達-巨港亞運，中華男籃相隔48年重返4強的精采表現為例，「今年亞運男籃展現高度企圖心，才有辦法打出如此佳績，我想夢想家也一樣，我們必須從平常練球做起，經由高強度的訓練磨練經驗。」

至於外籍教練莫瑞的印象，李學林認為，莫瑞經常在練球時，希望大家多溝通、多發問，也不給全隊太多約束，「畢竟夢想家是支老少配的球隊，重視溝通很重，不過能在花蓮拿下台灣首勝，我想這個意義格外重大深刻。」

李學林更加期待的是，能在接下來的觀護盃遭遇包含台銀、台啤、金酒等SBL球隊，「我想對我來說，整個觀護盃要到明天才正式開始，我很期待碰上這些老對手，屆時也是對我們很好的考驗，我重申一次，我是來幫助贏球的。」

(中時電子報)

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