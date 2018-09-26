滕博爾曾致電川普　促禁華商插手5G計劃

2018年09月26日 20:15 中時 蔡致仁

澳洲政府上月23日以國家安全為由，禁止華為及中興通訊參與該國的5G網路建設計劃。近日有消息指，澳洲前總統滕博爾於卸任前一周曾私下致電白宮，告知美國總統川普，他的政府認為讓中國公司參與5G網路的配件供應風險太大。川普對於澳洲政府的決定表示滿意，更感嘆道：「在這方面上你比我們領先。」

滕博爾在本年2月與川普會面時已提及此事，他的政府多月來一直促請美國積極關注事件。今次澳洲踏出決定性一步，成為第一個禁止華企參與5G網絡的國家，除了明確表達對北京意圖的不信任宣言，亦身先士卒地推動美國及其他國家跟隨。事件引來北京的抨擊。

美澳通話後4周，美國印度洋－太平洋司令部司令戴維森在慶祝美澳盟軍合作100周年場合上，形容中國在該地區大肆撒錢，是美國「前所未有的對手」。他歡迎澳洲的合作提議，更指美澳的關係已經超越「朋友、合作夥伴和盟友」這三個等級，是最高等的關係－「兄弟」。當日美國驅逐艦與澳洲霍巴特導彈驅逐艦並排而列，兩隊艦隊皆配備美製的神盾戰鬥系統，顯示兩國關係深厚。

川普亦談及美澳的「兄弟」關係。由於川普已決定不會出席11月的兩個大型亞洲峰會，訪澳的附帶行程亦因此取消，預料副總統彭斯將代其訪澳，暫定將前往澳洲開恩茲。會面將以建設「自由和開放印度洋－太平洋」為優先主題，預料當中牽涉「防止中國佔領國際水域及空域」的議題。今次彭斯訪澳的行程尚未正式公布，但相信行程只會持續一天，但不會與澳洲總理莫里森會面，莫里森屆時將與日本首相安倍晉三在達爾文會面。

有分析指，美澳皆對中國希望成為網路超級大國的宣言感到憂慮，認為中國意在控制及主導市場。美澳在自由貿易、巴黎碳協議、伊朗核協議皆持相反立場，但共同對中國意圖的畏懼促使今次兩國克服政見差異合作。若非因為中國的威脅，澳洲未必會與美國聯手。

(中時 )