觀塘港環評下周三續審 有可能拍板定案

觀塘工業港環評案今天在環評大會續審，僅由各方交換意見。（廖德修攝）

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平常鮮少主持環評大會的環保署長李應元（中）今天親自主持會議。（廖德修攝）

攸關2025年非核家園的觀塘工業港環評案，今（26）日於環評大會續審，由於上次會議流會後的共識是今天先讓各方交換意見，經過四小時討論，會議主席環保署長李應元裁定，下周三（10月3日）繼續開會審查，請開發單位中油再準備完整書面資料。屆時是否進行表決？李應元並未正面答覆，僅表示：「一切按照程序。」

今天的環評大會中油董事長戴謙親自上陣做報告，他表示，在觀塘港興建第三天然氣接收站有穩定供電與降低空汙的效果，也是政府實施非核家園的重要基礎，整個期程已相當緊迫。他強調，願意用董事長的身分掛保證，說到做到！盡全力保護藻礁和柴山多杯孔珊瑚等生物，以及海岸與海域生態。

戴謙說，中油採取的迴避替代修正方案中，工業區將採取最小面積開發，不及原先開發案的10分之1，藻礁生態最豐富的沿海G1、G2、G3區也都維持現狀，保存自然狀態。中油更將成立環境保護暨生態保育處，由專人負責生態保育工作。

環評委員鄭明修則提出一份報告，希望三接站移到台北港或林口港，除了供應大潭電廠所需天然氣，甚至可支援基隆協和電廠。另一環委劉希平提醒中油，填海工程不確定性很高，水下的保育動物生態尚未調查清楚，貿然施工可能觸法。他並建議台電研議在台北港或林口港自建接氣站；不必透過中油購氣，亦可降低發電成本。

列席的環團人士陸續發言，大都質疑中油的生態調查報告避重就輕，始終沒有認真回應環團的訴求，應重新調查或重啟環評程序。也有當地人士用感性訴求，要求政府不要為了一時之需，破壞已存在7千年的藻礁生態。還有人質疑官派環委、農委會副主委李退之的立場，要求他迴避，但引起李退之抗議。

今天是李應元第三次主持環評大會，他表示，下次若有需要仍會親自主持。環團人士都覺得下周三繼續開會太過倉促，中油準備資料也會來不及，但李應元認為再往後延會碰到國慶日，勢必再延，應該下周就續審。至於會不會下周拍板定案？有些環團人士不免感到擔心。

(中時 )

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