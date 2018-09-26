2劇組掀搶人戰 鍾瑶爆肝軋戲

鍾瑶最近軋戲。（東森提供）

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子閎（左起）、臧芮軒、鍾瑶、王家梁出席新戲開鏡。（東森提供）

鍾瑶近來忙拍衛視電影台影集《浮士德遊戲2》，同時軋拍東森新劇《艾蜜麗的五件事》，今傳出因檔期問題，造成雙方劇組搶人大戰。據知，《艾蜜麗的五件事》接拍在先，因《浮士德遊戲2》劇組拍攝進度延後，檔期才因此打結。鍾瑶蠟燭兩頭燒，每天平均睡3、4個小時，昨天甚至只睡1小時，對此窘況一個頭兩個大。經紀人今表示，已協調兩劇組各給1天穿插拍攝，爭取讓她有睡眠時間比較重要，也謝謝雙方劇組幫忙。

《艾蜜麗的五件事》講述女主角艾蜜麗在遭遇各種低潮時意外在海邊撿到一個瓶中信，並因瓶中信寫的五件事而改變她的人生。鍾瑶劇中飾演艾蜜麗，「這角色有點古靈精怪，也是我過去沒嘗試過的角色類型，非常期待這次能有不同的挑戰」。

鍾瑶說，角色有點瘋狂怪咖的感覺，期待開發自己的另一種可能，劇中也有許多戲中戲，甚至有古裝、扮裝等神展開的情境。32歲的她，提到這次和24歲的子閎合作，她直言「要打開他心防，確實需要一段時間，他是好難聊天的人」。她進一步說，第一天見到子閎，覺得他擺個態度，心想「不是年紀還很輕，怎麼擺出很臭老的樣子」，兩人直到讀本才拉近距離，消除先前所有疑慮。

子閎自清：「我的確長得很有距離感，私下其實很ㄎㄧㄤ，反正妳慢慢會知道」，大家笑虧和他聊天前要先「暖機」。子閎為戲練習打羽毛球，「本來以為就像拿著蒼蠅拍打一打而已，結果沒想像中容易」。他飾演鍾瑶的高中同學竇儒，笑說自己在戲裡就是個討人厭、偶包很重的人，「連我自己看這角色有時都覺得受不了，但他對艾蜜麗（鍾瑶飾演）很溫暖，有時也很幼稚，會展現意外的一面。」

王家梁劇中角色是型男律師，他近期剛好都是律師的角色，「我在《高塔公主》中一直想考律師執照沒考上，現在則是頂尖律師，連衣服、鞋子都是量身訂做」，他為此看更多職人劇做角色功課，自爆角色後期還有很大反差，甚至有賣萌等搞笑橋段。

臧芮軒首次挑戰主播角色，「我過去演的多是活潑角色，所以看完劇本後很期待也很緊張」。《艾蜜麗的五件事》其他演員還包括張雁名、歐陽倫、林意箴、于子育、花花、綠茶、簡建安(花太郎)。

(中時 )

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