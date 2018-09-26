貝爾公司展示新型V-247傾轉旋翼無人攻擊機

貝爾公司推出的新型傾轉旋翼V-247警戒無人攻擊機，圖為2018海軍陸戰隊展上的全尺寸模型。（圖／貝爾公司推特@bellflight）

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中時電子報
貝爾公司V-247傾轉旋翼警戒無人攻擊機

美國著名直升機製造商貝爾公司(Bell)在「2018當代海軍陸戰隊展」上展示了新型V-247傾轉旋翼無人攻擊機的全尺寸模型，該機採用類似V-22「魚鷹」的傾轉旋翼垂直起降設計，可以搭載於兩棲攻擊艦艇上，還能攜帶空地、空空導彈，續航時間長，飛行速度亦加快。

據《觀察者網》引述《防務新聞》報導，貝爾公司公佈的設想圖中，V-247採用V型尾翼，有內部武器艙。在這次展出的實體模型中有H型尾翼，武器全部外掛，包括8枚地獄火(AGM-114 Hellfire)反坦克導彈和8枚獅鷲 (AGM-176 Griffin)空對地導彈，以及一枚響尾蛇空對空導彈。

據報導，貝爾公司在會上展示了V-247模型，並聲稱V-247「警戒」(Vigilant)無人機系統是一種能夠執行多域作戰任務的武裝護衛無人機，能夠綜合執行防空、電子戰、早期預警和精確打擊任務。

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警戒無人機系統具有靈活更換載荷和局部結構的改造能力，能夠靈活執行多重任務，包括偵察監視、護航、精確打擊等等，該機可以攜帶多種任務模塊，並有較高的續航力。

報導說，V-247可以在對抗性環境之中，搭配任何作戰平台共同行動，為其提供掩護與早期預警。貝爾公司將為該機配備無人控制系統，能夠具備自主飛行能力，讓該機能夠在晝夜間執行作戰任務，與之配合的地面與海面作戰單位，可以大幅提高視野範圍，而且該機還可以使用空對空導彈執行防空任務。

(中時電子報)

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文章來源：美國展示V-247傾轉翼無人攻擊機概念模型

文章來源：Video: Check out Bell's V-247 Vigilant at Modern Day Marine 2018

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