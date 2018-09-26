拆了二水碧雲禪寺 誰是最大贏家？

2018年09月26日 20:56 中時 吳敏菁

彰化縣政府26日出動14部怪手拆除二水碧雲禪寺。（彰化縣政府提供）

彰化縣政府26日出動14部怪手拆除二水碧雲禪寺。（彰化縣政府提供）

八卦山最大的違建二水碧雲禪寺26日出動14部怪手齊手拆，有人叫好，但坐視到長成了非拆不可，不是一、兩天之功，多人稱心快意，更多人好奇「非法還可以放這麼久！這時才又急著拆?」與其急著論功論賞誰促成了這樁「事」，比丘尼的正義和信徒捐獻怎付諸流水的癥結，與土地管理怎一步步走到這樣，更是嚴肅的課題。

彰化縣副縣長林明裕表示，這次拆除作業的標的總共有5000平方公尺，約 1600坪，從正殿的違建物還有後殿左右廂房同時拆除，共出動14部拆除機具同時作業，所有的拆除費用由建築物所有權人負擔，大約500萬元，預期約有一個禮拜的工作天。

彰縣府也指出，魏明仁透過相當的手段取得建物，其程序可受爭議，再者，傷害人民感情，對於自由民主以及台灣給他的容忍也到了極限，最後，它確實對於國土安全、環境安全、對於人員的威脅都具有相當的危害。

但不是就拆了事，魏明仁和魏明谷名子一字之差，可不是有什麼兄弟或親族關係，純屬巧合，而這一甲山坡地的土地所有權，在由魏明仁取得了後，已經過戶給他的胞姊，諾大的殘破土地，要如何來復育？違建後方的百年古剎碧雲禪寺被列入歷史建築，在產權私有的土地上，又怎麼去啟動修復？都是棘手的課題。

這件事是沉重的，不該見獵心喜，更重要的是，面對各地數量龐多的違反國土安全、環境安全，也違反了建築法規的行為要怎麼去防杜？怎麼去建立一套拆與不拆的標準和事後的安全管理，還是漫漫長路。

(中時 )