第2波「安居緝毒」專案 扣5.7公噸毒品 羈押655名毒販

2018年09月26日 20:53 中時 陳志賢

台灣高檢署日前指揮全國檢警進行今年第2波「安居緝毒」專案，針對藏身大樓與社區的毒販、販毒集團、青少年毒品交易熱點、新興毒品強力查緝、扣得各級毒品共5731.42公斤，破獲新興毒品分裝、大麻栽種、愷他命、安非他命、一粒眠製毒工廠23座，並聲請獲准覊押655人，成果斐然。

高檢署表示，全國檢警調憲、海巡、關務6大系統，日前共動員2.5萬人次，執行長達2個月的第2波「安居緝毒」專案，總查緝件數2817件，查獲製造、販賣、運輸藥頭1482人、檢察官聲押852人，法院准押655人，交保522人。

查緝成果包括破獲新興混合毒品分裝、大麻栽種、愷他命、安非他命、一粒眠等製造場所23處，逮捕賣毒給少年的藥頭160人，查扣各級毒品5731餘公斤、犯罪所得1000萬元、車輛17輛。

高檢署強調，這波的專案緝毒行動，係採窒息式查緝方法，讓販毒集團無喘息空間，強化打擊及溯源基礎，並精緻蒐證提高羈押率及定罪率。販毒集團遭聲押率由平常的30%提升至60%，法官准押率高達80%，將避免販毒者在外持續犯罪，確保民眾安全。

高檢署呼籲，安居社區大樓掃毒只是起點，全民參與始能建立全方位的反毒網，目前已建立1316個反毒網、2萬3794個反毒點，檢舉緝毒專線為110，檢舉獎金最高1000萬。高檢署說，中大樂透的機會是1398萬分之1，但檢舉藥頭最高獎金有1000萬元，只要民眾來電檢舉，身分絕對保密。

(中時 )