高雄》左楠選區激烈 李欣翰樂觀看待

基進黨高雄市議員參選人李欣翰（右）勤跑活動拉票。（林瑞益翻攝）

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旺報

今年九合一大選高雄市議員第四選區（左營、楠梓）戰況激烈，該區應選8席，形成18名參選人搶8席的局面。基進黨高雄市議員參選人李欣翰說，雖然戰況激烈，但他認為仍有拚搏的空間，樂觀看待。

現任的市議員包含國民黨4席、民進黨3席，以及1席無黨籍。國民黨提名5席、民進黨提名4席。雙方都想要全壘打，多搶下一席市議員，也幫各自的市長參選人韓國瑜、陳其邁多爭取一些選票。

李欣翰說，由於現任議員3人不競選連任，所以就有了競選空間，這3人的票能否百分之百的移轉給接棒的人，仍有待觀察。他近來勤跑各活動與基層，努力打開知名度與爭取選民認同。

李欣翰的票源與國民黨提名的孫健萍重複性很高，兩人都勤跑楠梓區的後勁等區域，李欣翰說，情況很險峻，努力是基本的，離11月24日只剩下兩個多月的時間，這期間是否會有重大議題，將影響選情。

一般認為，第四選區可能維持國民黨4席、民進黨3席的局面，不過，李欣翰認為，這是理想狀態，若民心思變，且化行動於選票，或許會發生國民黨3席、民進黨2席的情況，第三勢力的選票將是決勝關鍵，很多民眾不滿藍、綠的表現，想要換人做做看。

此外，時代力量參選人林子盟方面，高醫大校友總會、高醫校友醫師協會等單位日前發出聯合推薦書，力挺他與陳其邁。李欣翰說，這並不意外，林子盟是高醫校友，且高醫系統本來就跟民進黨走得很近，這推薦書能拉多少選票，仍有待觀察。

(旺報 )

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