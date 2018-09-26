「有沒有感覺我做很多事？」 蔡英文不信任度創新高

蔡英文總統23日赴宜蘭到各家廟宇參香，盼能支持民進黨的參選人。（圖／本報系資料照片，李忠一攝）

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中時電子報

九合一選戰倒數，民進黨今（26）日啟動行動中常會，首站到宜蘭縣。民進黨主席蔡英文說，希望大家再創宜蘭新奇蹟，讓宜蘭成為台灣的英雄之鄉。

蔡英文總統曾於23日同樣赴宜蘭冬山、五結、員山等鄉鎮多家廟宇參香，並向廟方信眾細數執政2年來的政績，她坦言「這次選舉比較困難。」也問鄉親「大家有沒有感覺我做很多事？」

不過，根據《美麗島電子報》今（26）日公布的最新民調，蔡英文的「不信任度」已達到55.4％，創下蔡英文就職總統以來的新高！

報導指出，隨著823南部大水災、促轉會自稱為東廠、駐日代表失言等負面訊息的出現後，整體大環境更是讓民進黨的選情趨於劣勢。

《美麗島電子報》民調也顯示，民進黨的「政黨好感度」已落後國民黨4.3個百分點，「反感度」則比國民黨多了9個百分點。報導分析，這對民進黨而言，已不再是單一個人是否不得民心的問題，而是整個黨恐怕都將在年底的期中考受到牽累。

至於賴清德部分，報導指出，賴清德在高屏地區的施政滿意度，首度出現「不滿意」高於「滿意」的死亡交叉狀況，且落差還高達13.4個百分點。

而民調更顯示，有過半數的民眾會檢視政府的施政成績當期中考試，恐怕會觸發民眾「換黨做做看」的心態！

(中時電子報)

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