屏東》熱心服務！美魔女趙美如選恆春城北里長

恆春家庭主婦趙美如兩個孩子都已經畢業在工作，不過她駐顏有術完全看不出年紀，「美魔女」年底決定出馬競選恆春鎮城北里長。（潘建志翻攝）

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趙美如駐顏有術。（潘建志翻攝）
趙美如因熱心服務，不少人都鼓勵她出來選里長，年底決定出馬競選恆春鎮城北里長。（潘建志翻攝）

美魔女競選里長！恆春家庭主婦趙美如兩個孩子都已經畢業在工作，不過她駐顏有術、喜歡打扮，完全看不出年紀。孩子長大後她開始接觸社區工作及社團活動，因熱心服務不少人都鼓勵她出來選里長，年底決定出馬競選恆春鎮城北里長。

趙美如的夫家是大家族，身為長媳的她一直被叫「大嫂」。夫家經營木材行，她雖然是家庭主婦還是得幫忙店裡生意，並打理內外撐起整個大家族，由於能力佳將家族打理得很好，得到婆婆在內所有夫家人的讚許。

趙美如喜歡打扮，即使在家裡還是會精心化妝及穿著，把自己用得美美的。她認為人要衣裝，把自己打扮好不但大家都看得舒服，也是對別人的尊重。內外兼修讓人完全看不出她已有2個20多歲的兒女，「美魔女」名號不脛而走。

孩子長大後她有比較多時間，開始參加社區協會及社團志工，參與各項服務，因個性外向活潑又有能力，得到不少社區長輩肯定，4年前就鼓勵她出來選里長。不過她認為經驗還不夠，需要再多學習而婉拒；今年大家再次力拱，她才決定出馬。

她說如果當選里長，除了會勤跑里民服務案件外，更想解決里內道路殘破及環境髒亂的問題，這兩項問題困擾里民已久，一直無法改善。里裡有人質疑她「粧水水是會做代誌嗎？」她認為會打扮和會做事不相牴觸，希望當一個美麗又會做事的里長。

(中時 )

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