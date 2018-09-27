恆春洋蔥冰淇淋 遊客好驚豔

恆春名店「洋蔥田」老闆娘張嘉芬將恆春半島特產洋蔥、鹹鴨蛋等研發製成冰淇淋，推出後大受歡迎。（潘建志攝）

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恆春名店「洋蔥田」老闆娘張嘉芬將恆春半島特產洋蔥、鹹鴨蛋等研發製成冰淇淋，推出後大受歡迎。（潘建志攝）
恆春名店「洋蔥田」老闆娘張嘉芬將恆春半島特產洋蔥、鹹鴨蛋等研發製成冰淇淋，推出後大受歡迎。（潘建志攝）

「洋蔥、鹹鴨蛋也能做成冰淇淋？」恆春名店「洋蔥田」販售以恆春特產洋蔥製成的洋蔥酥和洋蔥餅，非常受到歡迎。因恆春長時間炎熱，老闆娘張嘉芬因此將恆春半島特產洋蔥、鹹鴨蛋等研發製成冰淇淋，推出後大受歡迎，成為店裡熱銷商品。

張嘉芬對於產品的要求非常高，要做就要做最好的，她買了一台60多萬元的冰淇淋機，將在都會區一支要價上百元的「高檔冰淇淋」引進恆春。為了維持產品品質，所有材料都親自挑選，像紅龍果、桑椹等，都以鮮果直接製成。

張嘉芬非常喜歡研發產品，除了傳統冰淇淋口味外，她也將恆春半島特產像恆春洋蔥、車城鹹鴨蛋製成冰淇淋，不少顧客乍聽之下都會懷疑「這種口味吃得下去嗎？」不過吃了之後大多非常驚豔。

洋蔥冰淇淋保有濃濃的洋蔥味，再撒上洋蔥薄餅碎片，更提升整體口感，既滑順又有嚼勁，連不敢吃洋蔥的顧客都直呼好吃；鹹鴨蛋冰淇淋吃起來鹹中帶甜，口味特殊，沒有鴨蛋的腥味，但保留濃濃的香氣。

「高檔冰淇淋」雖然一支只賣60、70元，不過在消費較低的恆春鎮上有沒有市場？張嘉芬笑說，只要料好實在就不怕沒客人。除了觀光客外，也有不少恆春在地人一試成主顧，時常購買。

洋蔥田手工糕點

地址：屏東縣恆春鎮南門路48號

電話：08-889-7699

營業時間：上午9時30分至晚上9時

價錢：洋蔥冰淇淋75元，其他口味60元

(中時 )

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