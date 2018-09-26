自來水、貝類檢出含塑量 環保署：3步驟拒絕塑毒

2018年09月26日 21:10 中時電子報 林郁庭／編輯、康健雜誌／文

環保署首次公布全台「自來水、海水、沙灘砂礫與貝類微型塑膠含量調查報告」，結果顯示，來自全國89處自來水淨水廠、7處養殖區，福隆、墾丁2處海水域場的自來水、海水、沙灘砂礫及貝類中，都驗出塑膠纖維，顯然這種比米粒還小的「微型塑膠」已經進入食物鏈，可能危害國人健康。

微型塑膠指的是小於5毫米、大約比一顆米粒還小的塑膠成分。美國海洋暨大氣總署早在10年前就指出，微型塑膠會快速被生物攝取，對生物的傷害遠比大型塑膠碎片來得高，國際間的研究顯示，汙染範圍不只於海洋環境，許多國家的淡水和陸地、甚至是南北極地都遭微型塑膠入侵汙染。

自來水部分，未過濾處理的「原水」有61％驗出塑膠纖維，即便是過濾後、也就是居家使用的「清水」，也有44％驗到塑膠，比例上約為每公升的飲用水有1根塑膠纖維。

養殖和野生貝類部分，環保署環境檢驗所組長楊喜男指出，塑膠纖維除了吸附在貝肉黏液上之外，貝類還會透過濾食行為吃進微型塑膠，抽樣中以牡蠣和扇貝含塑量較高。

貝類所含的微型塑膠（圖片來源：環保署）

如果換算成一般民眾的消費習慣：

●一般大小的牡蠣，野生的吃10顆就可能含有260個微型塑膠；養殖的較少，也可能有175個塑膠。

●點一份淡菜若以10顆計算，就可能吃下200個微型塑膠。

●一餐吃5個扇貝，則可能吞入155個微型塑膠。

這些塑膠碎片哪裡來？環保署指出，透過材質鑑定，推斷它們是由人造塑膠物品廢棄後進入環境，再不斷裂解而產生，尤其是來自餐飲、食品、製造業的一次用塑膠、包材與化纖製品。副署長詹順貴舉例，一杯手搖飲料花15分鐘喝完，扔掉的塑膠杯和吸管到了海洋卻要花數百年甚至上千年才能分解，不僅危害生態，也遺禍幾個世代。

3步驟循序漸進，擺脫塑毒

微型塑膠汙染海水和各種貝類，然後大魚吞進浮游生物、小型魚貝類，塑膠也同時入肚，而身處食物鏈頂端的人類，更難抵擋塑膠入侵日常飲食、飲水，該怎麼辦？

從生活中循序漸進去毒、減塑，或許是個治標又治本的方法，試試3個步驟：

步驟１》檢視現有食器，高風險塑材先淘汰，其餘小心使用

主婦聯盟環境保護基金會台中分會會長張明純指出，水杯、碗盤等直接接觸食物的材質，最好避免使用塑膠製品，尤其3號PVC材質通常添加大量塑化劑，如果家中還有PVC保鮮膜、塑膠盒、或是兒童常用的綠色塑膠墊板，請立刻丟棄不用。

2號HDPE和5號PP材質耐酸鹼、耐高溫，是相對安全的塑膠材質，如果有這類塑膠碗或保鮮盒，可用來盛裝冷食或尚未烹煮的食材，直到磨損、龜裂或出現刮痕再替換。

7號塑膠種類太多，安全性較難判別，若無刮痕磨損可繼續使用，但最好避免盛裝熱湯或於高溫環境下使用。

步驟２》循序漸進替換，慎選環保材質，不用複合材質的假環保產品

在安全前提下，重複使用原有塑膠器具，一旦壞了需替換，就不要再選塑膠製品，家中餐具儘量以瓷器、不鏽鋼、和玻璃為主，外出使用則可依照個人使用習慣和需求，慎選環保材質。切記，儘量不用複合材質的假環保產品，以免危害環境更甚。

步驟３》自備環保容器、餐具，減少一次性塑膠用品

不用一次性塑膠用品，是避免微型塑膠進入環境最重要的事。

自備容器購物，買菜可自備菜籃，喝咖啡用自己的保溫杯盛裝。全台最大學生社群Dcard發起「無痕飲食」運動，鼓勵大學生帶著食物袋、玻璃保鮮盒、不鏽鋼便當盒到大大小小餐飲店用餐，就是要減少塑膠袋、紙杯等一次性用品的浪費，同時呼籲店家一同支持響應。

循序漸進地減塑，不因花俏的設計或宣稱而購入多餘的「環保」產品，從源頭減量，回到相對簡約單純的生活，就是人人可實踐的減塑行動。

(中時電子報)