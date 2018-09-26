觀護盃》雙洋將全新對決 台啤洋將徹底壓過台銀

2018年09月26日 21:15 中時電子報 黃及人

台啤洋將威廉斯飛身灌籃取分。(觀護盃提供)

SBL即將在新球季登場的「雙洋將」新制，26日在花蓮觀護盃國際籃球邀請賽提前上演，台啤剛找來的塞瑟夫、威廉斯兩名洋將攜手攻下39分，表現明顯壓過只拿25分的B.戴維斯、亨利兩名洋將，台啤最後也以88比72狂掃台銀。

「儘管塞瑟夫、威廉斯兩名洋將上周日才抵台報到，跟球隊磨合時間不多，但溶入得不錯，今天表現也都各司其職，」暫代台啤兵符的「小六」王建惟表示，「塞瑟夫在禁區發揮很出色，威廉斯也在第2節徹底開火，幫助我們轉眼拉開。」

反觀台銀的B.戴維斯與亨利，兩人表現似乎還沒辦法融入隊形，造成上半場轉眼就處於30分以上的大幅落後，不過前季還在台啤效力的B.戴維斯，腳跟傷勢明顯比去年底返台時好轉，也讓曾帶過他的王建惟感到相當開心。

「我感覺B.戴維斯起碼恢復到可以正常打球的狀態，可惜當前在台銀的定位還不明朗，卻可看出他的身手與經驗仍在，標準是個老江湖的打法，」王建惟說，「如今新球季祭出405公分的雙洋將身高上限，各隊選擇考量不同。」

至於今年選來的榜眼簡祐哲，全場貢獻10分、2抄截，表現還算相當出色，王建惟表示，簡祐哲的運動能力雖然很好，可惜還是太乖了，不敢去做原本可以做到的事，「所以我暫停時特別告訴他，有機會就要多出手，不要只想打團隊。」

聽到王建惟的評價，簡祐哲不好意思回應，「這好像在我每個階段的教練都跟我說過一樣的話，就要我努力在場上發揮專長，也就是投籃與快攻，所以今天我只給自己60分的評分，希望以後我還可以更進步，努力做好自己工作。」

自從健行科大畢業後，簡祐哲整整增重7公斤(從78公斤到85公斤)，「理由當然是加強對抗性，我一直認為我的身體太單薄，儘管外表看不太出來，但我下半身強壯不少，今後我還會努力增強自己的對抗性。」

(中時電子報)