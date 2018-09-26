宮鬥劇搬上舞台 唐美雲挑戰60秒換1套戲服

2018年09月26日 21:15 中時 洪秀瑛

唐美雲飾演漢武帝。（民視提供）

演員群。（民視提供）

演員群。（民視提供）

國家兩廳院主辦、唐美雲歌仔戲團改編歷史大戲《夜未央》，搭上宮廷劇熱潮，由團長唐美雲領軍小咪、許秀年、李文勳、林芳儀等共同演出。唐美雲今表示，從彩排開始每天戰戰兢兢，劇團還打造歷史之牆，在舞台上安裝4個巨大擎天宮柱，造就有別以往宮廷大戲場景，值得觀眾走進兩廳院觀賞。

許秀年這次最挑戰演出精神不正常，還要半瘋半癲的角色，小咪說，排戲時間短，壓力真的很大，戲劇中還豁出去大跳機器娃娃舞蹈，因為角色是大反派，希望觀眾看完《夜未央》不要朝她丟雞蛋。唐美雲說，小咪的角色令人又愛又恨，也提醒大家看《夜未央》要帶面紙或手帕進場，親情故事一定會讓大家痛哭不已。

這次大製作讓唐美雲傷透腦筋，她說看到美術組準備皇帝的一身行頭，金光閃閃卻十分笨重，每次穿脫都要3人以上幫忙，但看到成果「好看就好」，最快速度60秒換1套，每次的挑戰都讓化妝老師看有沒有「快換」，甚至常常失眠，她自己挑戰不夠，還帶領團隊一起衝。

有沒有參考時下流行的宮廷劇，唐美雲表示，該戲碼比較少宮嬪鬥爭，反而是臣相之間鬥爭，故事非常貼近人心，除了舞台、服裝是宮廷劇以外，運用在現實社會之下十分貼切。唐美雲看藝人吸毒新聞頻繁，覺得人性本善，只要勇敢承認錯誤，大家一定會給機會，大家常接觸歌仔戲，透過戲劇影響觀眾什麼是對的、什麼是錯的。

導演戴君芳表示，這個戲的重點就是「沒有人是壞人」，包括江充這角色的生存哲學是「不壞就無法生存下去」；正派的衛子夫看到皇帝殺了他兩個女兒後，認清了宮廷現實面，也不得不鼓勵太子造反。為了展現人性的複雜糾結，舞台上會看到一片歷史之牆，象徵承載歷史的記憶，更特別的是，舞台上安裝傾斜的4個巨大擎天宮柱，透過旋轉舞台展現不同角度。

《夜未央》由編劇陳健星重新編寫漢武帝「巫蠱之禍」歷史事件，故事主軸為家庭關係，將帶領觀眾一窺漢武帝的家庭生活，也讓大家重新思索家庭與自我的關係。該劇邀請舞台設計王世信、影像設計王奕盛，與音樂設計李哲藝及指揮林天吉、高雄市國樂團協同演出。《夜未央》於9月27日至9月30日在國家戲劇院演出。

(中時 )