張藝興遭「他」強奪螢幕初吻！傻眼說：完全沒心理準備

2018年09月26日 21:16 中時 徐桐炘

黃渤邀來好友舒淇共同主演《好戲一齣》。（愛奇藝台灣站）

金獎影帝黃渤首部自導自演作品《好戲一齣》27日在愛奇藝台灣站全網獨播，該劇與電影版採用原班人馬，同時期開發、開拍，卡司囊括舒淇、王寶強、孫紅雷、于和偉以及張藝興等人，劇中與黃渤扮演情侶檔的舒淇，對於和一個又會演戲又會拍戲的導演共同工作「壓力山大」，因為黃渤總希望她能夠「再好一點」，讓她深刻感受到處女座導演的龜毛。

在一場重要的情緒戲中，舒淇嘶吼出：「我不過就是要點真的東西而已！為什麼就這麼難！」卻被黃渤挑剔說：「勁太大了。」讓她忍不住跟其他演員哭訴：「黃渤欺負我。」而身為全組第一個殺青的她，現場忍不住歡呼：「歷經五個月苦難的生活終於殺青了！我從來沒有試過哭著殺青!」

網劇版《好戲一齣》的故事，延續了導演黃渤在電影《一齣好戲》中的構想框架，但又有全新的情節和人物齣現，更釋出電影版沒有的橋段如黃渤舒淇玩自拍、王迅裸體被綁等全新劇情。其中韓團EXO成員張藝興的螢幕初吻更被黃渤奪走，一場在車上拍攝的橋段，在沒有事先告知張藝興會吻他嘴巴的情形下直接來，讓張藝興徹底傻了：「我沒有(心理)建設，他來不及，沒有人跟我說黃渤會吻我嘴巴。」

(中時 )