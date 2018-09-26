投資經國號戰機失利欠下3.6億 全特公司張連生涉證交法被起訴

2018年09月26日 21:25 中時 許哲瑗

國防基金會1983年和民間共同出資設立的全特公司，因經國號戰機的訂單虧損，造成全特欠下3.6億餘元債款，遲遲無法償還，董事長張連生便設局利用上櫃公司富驊企業，設立子公司「富驊航太」，以6億高價收購全特土地廠房以清償債務，還從中套利694萬餘元，新北地檢署今（26日）依違反證交法非常規交易、加重背信等罪，將張連生等人起訴。

起訴指出，全特公司1983年國防基金會和民間共同出資設立，為因應政府自製經國號戰機的政策，為國際航太公司認證的合格鍛件供應商，合作廠商有中科院、三菱重工和STK等。

全特設立初期，董事長張連生向國防基金會借貸3.6億元，但後來國防政策轉向，政府改採購F-16戰績，經國號戰機的訂單縮減，公司營運出狀況，身為連帶保證人的張連生需負擔80%連帶清償責任，卻遲遲無法償還款項。

直至2013年，全特遭桃園地院判需償還本金加利息7億餘元，強制執行不動產和存款來清償國防基金會約2.9億餘元，公司卻仍面臨被法拍的窘境。

張連生擔心無法收回全特公司積欠他個人的2億元，便與任職富驊的兒子張永達、鄭正忠合謀，在富驊企業旗下新設立子公司「富驊航太」，再以高於市價1億餘元的6億餘元，向全特公司收購土地、廠房。

張連生不但成功回收資金，清償積欠國防基金會與股東債務，還從中套利694萬餘元。

新北地檢署今年一月指揮調查局北機站展開搜索，開庭時，張連生坦承犯行，但供稱富驊、富驊航太與全特公司的錢都歸他所有，他只是把錢在「左右中」互相調度，應不致於造成嚴重損害。

檢方考量張連生坦承犯行，已將犯罪所得繳回，依證券交易法請求減輕量刑，今（26日）依違反證交法非常規交易、加重背信等罪，將張連生等人起訴。

(中時 )