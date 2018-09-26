英相梅伊否認將提前大選 拒奉行加拿大模式脫歐

2018年09月26日 22:00 中時 施施

英國首相梅伊內閣提出的脫歐方案被歐盟領袖冷待，脫歐談判隨時觸礁；即使最終勉強達成協議，也可能遭國會否決。面對內憂外患之際，黨內外要求梅伊下台的呼聲不絕，有傳言指她將提前大選以扭轉頹勢。然而，梅伊堅決表示，不會在英國正式脫歐前提前舉行大選，此舉不符合國家利益。

梅伊在前往美國紐約出席聯合國大會時，在飛機上被記者問到，她能否保證明年3月英國正式離開歐盟前，不會有另一次大選。她回應︰「我所做的是為了和歐盟達成一個符合英國利益的良好協議。提前大選並不符合國家利益。」

儘管梅伊自信回應脫歐前不會大選，但保守黨內希望她下台的聲音不絕，前外相強生及多名脫歐陣營資深閣員，都覬覦其黨魁職位。正在利物浦召開黨大會的工黨也表示，如果英國未能和歐盟達成協議、或國會無法通過，將發動不信任動議，要求提前大選，並推動全民對脫歐進行第二次公投。

被問及無協議脫歐的情況時，梅伊直言︰「沒有協議也比差勁的協議來得好，一些不好的協議有機會分裂英國。」她再次強調，要維持英國統一，推動愛爾蘭和北愛爾蘭不設邊界關卡，保障就業以及良好的貿易關係。

梅伊此言否定了黨內前脫歐事務大臣戴德偉及其他黨員所提出，加拿大模式的後脫歐貿易協議，或反映其欲在脫歐問題上重奪話語權的決心。

(中時 )