屈臣氏全新「蛋黃哥」集點活動 開跑啦！

藝人王子與曾之喬今（26）合體，擔任屈臣氏蛋黃哥【軟爛生活守則】集點活動代言人，以屈臣氏最新的集點商品，軟爛重現偶像劇經典橋段，詮釋蛋黃哥集點商品的懶散功力。圖／業者提供

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繼去年推出「蛋黃哥」集點活動，掀起一波換購熱潮後！屈臣氏今（26）宣布，9月27日至12月5日推出全新「屈臣氏蛋黃哥【軟爛生活守則】集點活動」，祭出5款懶人必收藏的集點商品，包括【一秒瞬吸地墊】、【眼不見為淨疊疊碗】、【更上一層疊疊架】、【放空托盤桌】、【窩好窩滿暖暖墊】，不僅造型可愛，還兼具實用性，活動期間消費滿200元即贈1點，集滿5點或8點，即可加價換購一款集點活動商品。

5款【軟爛生活守則】蛋黃哥集點換購商品有何特色？據屈臣氏介紹：

一、想當個聰明懶人，就用【一秒瞬吸地墊】，吸水超強的特色，再怎麼懶都能萬無一「濕」！

二、吃完飯洗碗好麻煩，有了【眼不見為淨疊疊碗】，吃完依序疊起來不占空間，懶人收拾法就是「看不見，就乾淨了」！

三、軟爛如何更上一層？耐用可組合的【更上一層疊疊架】可快速收拾雜物，物品輕鬆往上一放，房間立刻清潔溜溜！

四、工作好累、回家只想放空，不如使用【放空托盤桌】，不論想當沙發馬鈴薯追劇、或是想在床鋪上用餐，大桌面且二合一的靈活設計，不只可以放東放西，更讓人輕鬆放空耍懶！

五、軟爛必殺技非【窩好窩滿暖暖墊】莫屬，天氣變冷前必入手、暖手暖腳都好用，無分段微調溫度控制器可調整最舒適溫度，無論天氣再冷，軟爛在家都不是問題！

屈臣氏並宣布，9月27日至10月24日推出周年慶活動，600件商品任挑任選第2件2折，面膜、眼膜、凍膜也同享優惠，全店購物滿1,500(折扣後)送100(商品提貨券)、還有醫美滿額大方送，醫美全品牌滿1,600加贈4點、滿2,800(折扣後)再送300(商品提貨券)，精選髮類、開架彩妝還有85折，享受優惠的同時，還可快速集點。

(工商 )

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