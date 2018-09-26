法務部長蔡清祥：對欠稅大戶絕不鬆手 令行政執行署嚴查

新任新北分署長楊秀琴(執行署提供)

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中時
新任新竹分署長李蕙如(執行署提供)

法務部行政執行署今舉行新北、新竹2分署長交接宣誓典禮，法務部長蔡清祥致詞時，勉勵執行署應在「公義」與「關懷」的核心價值下，協助弱勢安頓生活，但對滯欠大戶是絕不能鬆手。此外，他期許執行署應加強與檢察機關合作，以行政執行的經驗，協助檢方辦理沒收、扣押、拍賣，讓法務部所屬機關都能彼此團結、整合資源、共同管理。

新任新北分署分署長楊秀琴致詞表示，新北分署在歷任處長及分署長領導、全體同仁的努力與移送機關的協助下，一直以來都具有優良的傳統及亮麗的成績，不論是實現公義或關懷弱勢，都有非常傑出的表現；面臨新北分署新收案件龐大的負擔，及人力不足的困境，期許自己在部長、署長及各級長官的指導下，能夠全力以赴，帶領新北分署的同仁一起面對挑戰，更創佳績。

另新任新竹分署分署長李蕙如致詞時則分享過去在行政執行機關任職的經驗，以現今行政執行機關面臨的各種挑戰不可同日而語，今後將向多方請益，用心帶領新竹分署，並期許自己能保持新竹分署優良的成績，作為執行同仁的後盾，凝聚所有同仁的向心力，創造更亮麗的績效。

行政執行署今在執行署6樓會議室舉行新北、新竹分署長交接典禮，由蔡清祥親自監交及監誓。計有法務部代理主任祕書劉成焜、法律事務司司長鍾瑞蘭、財政部北區國稅局主任祕書、新北市政府稅捐稽徵處處長、新竹縣政府稅捐稽徵局祕書、執行機關同仁60人觀禮。

(中時 )

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