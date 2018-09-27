冰淇淋72變 淋果醬、搭堅果、配吐司都好吃

2018年09月27日 07:59 中時 馮惠宜

阿芙卡多150元，以濃郁純粹的牛奶口味冰淇淋，搭上義式手工柯堤脆餅以及堅果配料，可以用脆餅沾冰淇淋或是淋上義式特濃咖啡品嚐，多層次多元又時尚的品味寶格百變冰淇淋。（馮惠宜攝）

桂圓冰淇淋＋綜合堅果，每顆冰淇淋都加入大量循古法煙燻桂圓果肉，每一口都有紮實的桂圓香。（馮惠宜攝）

位於台中草悟道商圈「寶格冰淇淋」賣的冰淇淋也很時尚，訴求食材原料純粹、安全，也因為純粹所以百搭，在這裏吃冰淇淋，可以選擇品味純粹的冰淇淋，或是淋果醬、搭堅果，甚至是配上吐司、泡芙，吃法可說是百百款。

寶格冰淇淋堪稱是台灣版哈根達斯「藍帶騎士」冰淇淋第一家街邊店，老闆娘陳苡榛指出，以前走的婚宴、高級宴會通路，藍帶起士原汁原味的冰淇淋成為桌菜最完美的句點，十多年下來，不少消費者反應想吃卻買不到，因而成立「寶格冰淇淋」，直接站在第一線推廣歐美人吃品淇淋的輕鬆隨性。

寶格堅持不加任何添加物，採用最自然頂級的原料製作冰淇淋，講求「原汁原味」、「手工製作」，冰淇淋種類不多但精緻，其中牛奶、巧克力是百搭基本款口味，而桂圓、抹茶則是挑剔的老饕最愛的口味，另外萊姆葡萄、蜜香紅茶也很熱銷。

在店裏吃冰淇淋可以單點，品味每一球冰淇淋純粹沁涼滋味，另外也可選擇草莓、玫瑰、香橙等店家自製的果醬，或是搭配夏威夷果仁、綜合堅果等，每個元素交錯搭配都有令人難以忘懷的濃郁順口。

此外，店家也提供冰淇淋鬆餅、湯種吐司或搭配義式脆餅的多元吃法；把冰淇淋當抹醬或夾餡，柔軟中帶著沁涼口感，層次更豐富了。

寶格冰淇淋：

地址：台中市西區公正路117號

電話：04-2302-7738

營業時間：13:00~21:30，週二公休

價格：冰淇淋130公克80元～100元、多元果醬、堅果：每樣20元

(中時 )