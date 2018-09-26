石頭「幾近全裸」床戰不敢說？! 李鴻其鼓起勇氣拼「三點全露」

2018年09月26日 21:47 中時 徐桐炘

電影《幸福城市》同日舉行媒體試映會，片中2位男演員「五月天」石頭和李鴻其豔福不淺，都和女演員有激情床戲，石頭幾乎全裸趴在大陸女星黃璐身上，他打死不說拍攝時有沒有「保護措施」，僅表示事先花3天討論、排練體位，他坦言事前雖跟老婆報備尺度，但完全沒說有「對手戲」演員，幸好一起看試片後太太沒生氣，他開玩笑說：「她現在還待在家裡。」

李鴻其和法國女星路易斯葛林柏（Louise Grinberg）則三點全露「纏綿一晚上」，拍攝當天何蔚庭提議防護措施時，露易斯反倒大方要求「全裸」自然演出：「不用，我們直接來吧！」李鴻其自認是「台灣代表」，當然得跟著全脫，為克服緊張心情，先喝到微醺，路易斯還邀請他一起在露台跳舞，是否有事先練習動作？他笑說：「這種事情需要排練嗎？」

丁寧此次演技大爆發，連《好萊塢報導》的影評都寫：「傑出表演非常震撼，大幅提高電影的情感溫度。」她為該片吃盡苦頭，一場穿著高跟鞋被警察追趕的戲，她表示拍戲時每晚都在跑，何蔚庭也說，當時選角就要求每個角色都能「吃苦」。該片耗時8年打造劇本，從2016年開始拍攝，中間一度因資金欠缺停拍，去年底才殺青，在各大影展獲好評，演員都直呼值得。該片10月26日在台上映。

(中時 )