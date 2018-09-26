中職》伍鐸優質先發領軍 富邦中止5連敗

富邦悍將投手伍鐸（Bryan Woodall）26收下本季第13勝，助隊中止最近的4連敗。（富邦悍將粉絲團提供）

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中時電子報
/新北報導

富邦悍將26日主場迎戰中信兄弟，富邦先發投手伍鐸（Bryan Woodall）6局只失1分，加上隊友5局下猛攻一輪進帳4分，終場富邦就以5比4中止5連敗，中信則吞下3連敗。

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2局上中信2出局一壘有人時，球場突然出現暴雨而暫停比賽，不料雨勢隨即轉小，比賽僅延誤3分鐘就恢復，隨後中信出現2支安打先馳得點，以1比0領先。4局下胡金龍揮出陽春炮（本季第13轟）不但助富邦扳成1比1平手，也打破陳琥挑戰無安打比賽的機會。

5局下富邦持續有攻勢，范國宸敲安後，連續2棒突襲短打擾亂黃衫軍守備，靠著失誤及守備失誤形成滿壘，隨後張正偉、范國宸打擊均能有效幫助球隊得分，富邦領先來到3比1，接著胡金龍打擊也造成失誤，助隊再下一城，下一棒蔣智賢補上安打，此半局結束，富邦領先來到5比1。

9局上林羿豪解決1出局後，四壞保送陳子豪，又遭詹子賢擊出安打，再被代打上陣的林智勝揮出3分炮（本季第4轟），中信將落後縮小為4比5，

隨後雙方均再無分數進帳，富邦終場以1分差收下勝利。中信先發投手陳琥主投5.2局被擊出6支安打包含1發全壘打，投出2次四壞保送與3次三振，失5分只有2分責失分，前3局都沒有失分的他苦吞本季第5敗（3勝），自責分率4.09。

富邦先發投手伍鐸6局挨6支安打，投出1次四壞保送與3次三振，自責分率3.33，收下本季第13勝（10敗）。

(中時電子報)

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