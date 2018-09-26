羅馬、杜拜不是夢！ 喝可口可樂抽豪華商務艙之旅

購買「可口可樂」、「雪碧」、「芬達」之促銷活動指定包裝系列商品，就有機會抽豪華商務艙之旅。圖／業者提供

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劉馥瑜

喝可樂還能抽機票！可口可樂宣布，即日起至2018年11月21日推出「開蓋抽豪華商務艙」活動，凡購買「可口可樂」、「雪碧」、「芬達」活動指定包裝系列商品，就有機會抽中台北－羅馬、台北－杜拜、台北－東京或台北－香港商務艙來回機票，不僅可出國充電，還能實現小資族出國搭乘商務艙的夢想。

可口可樂曾於2015年、2016年推出「開蓋送機票」及2017年「天天送你看極光」活動，都吸引許多消費者參加。可口可樂表示，今年活動再升級，即日起至2018年11月21日，凡購買「可口可樂」、「雪碧」、「芬達」之促銷活動指定包裝系列商品，並於每日中午12點至下午6點，在「可口可樂」Line官方帳號－「Coca-Cola隨時樂」中進入限時活動頁面，輸入金蓋序號，就有機會抽中台北－羅馬、台北－杜拜、台北－東京或台北－香港商務艙來回機票。

可口可樂表示，此活動指定包裝商品包括「可口可樂」435ml、「可口可樂」600ml、「可口可樂zero」600ml、「雪碧」600ml、「芬達」橘子口味600ml等寶特瓶獎字蓋商品，四大超商皆有販售。

可口可樂強調，活動獎項包括：台北飛羅馬--單人商務艙來回機票乙張，共2名；台北飛杜拜--單人商務艙來回機票乙張，共2名；台北飛東京--單人商務艙來回機票乙張，共10名；台北飛香港--單人商務艙來回機票乙張，共46名。總計有60名得獎機會，各個機票獎項將以等值的雄獅旅行社旅遊行程兌換劵送出，活動詳情可上可口可樂官網查詢。

(工商 )

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