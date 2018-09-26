毋湯這樣！乾燥劑丟飲料罐竟爆炸 專家指出關鍵點

2018年09月26日 22:21 中時電子報 林郁庭

網路傳聞，大陸一名男童因為好奇，隨手將餅乾包裝中的生石灰乾燥劑丟進裝有飲料的瓶罐中，沒想到飲料瓶突然炸裂，男童的右眼燒灼疼痛，雖然母親緊急將他送醫，但男童眼球已遭鹼性液體侵蝕、溶解，醫生宣判終生失明。

日常生活中許多食品、藥品都會附上乾燥劑，防止食物或藥物受潮變質，但這樣小小一包不起眼的乾燥劑兼脫氧劑，真有如此大的威力，成了不定時炸彈嗎？

海苔容易受潮影響口感，較常使用生石灰作為乾燥劑，提高吸水性。（圖片來源：shutterstock）

生石灰遇水放熱 瓶內急速膨脹釀爆炸

宜蘭大學食品科學系特聘教授陳輝煌表示，生石灰的成分是氧化鈣，遇水會產生氫氧化鈣，形成放熱反應，產生大量能量；假使大量的生石灰乾燥劑放進水中，產生的高熱量便會讓水瞬間沸騰，變成水蒸氣，急速膨脹，體積增加1500多倍～2000倍，一旦瓶子無法承受那麼多水蒸氣，超過瓶子的耐壓力，就會爆炸。

不過，陳輝煌推測，這個案例應該是男童放了「較大量」的乾燥劑到飲料中，才會引發如此大的作用，否則一般乾燥劑使用的生石灰通常只有幾公克，理論上不會有這麼大的反應，頂多讓水變熱。

但陳輝煌也說，如果生石灰乾燥劑丟進的是碳酸飲料或氣泡水，可能不需要太大量的乾燥劑，也會有明顯的作用。因為氣泡水或碳酸飲料原本就有二氧化碳，當生石灰倒入後瞬間加熱，二氧化碳無法溶解便會衝出來，加上液體變成水蒸氣，產生的大量氣體會讓爆炸效果更明顯。

正因為生石灰存在危險性，而且不小心吃下肚還可能與胃酸作用，造成身體產熱、發燙、胃部灼傷，因此除非是需要處在非常乾燥環境的產品，例如海苔或很酥脆的餅乾，才會使用吸水性很好的生石灰乾燥劑。否則，現在許多產品會改用鐵粉乾燥劑，同時具吸水及脫氧作用，和液體的反應也較緩和，且不會被人體吸收，安全性較高。

眼睛受到酸鹼物質傷害時，具有腐蝕性，第一時間應立即以大量清水沖洗，降低對眼球的破壞。（圖片來源：shutterstock）

鹼性物質易穿透、融化 誤觸應緊急以大量清水沖洗

但除了高溫，為何眼球遇到氫氧化鈣這樣的鹼性液體，竟會被溶解，造成失明、釀成不可挽回的遺憾？

台北市立聯合醫院中興院區醫務長蔡景耀眼科醫師表示，眼睛遇到酸鹼物質，除了高溫的「熱危害」，更棘手的便是酸和鹼。

「酸傷害」如遭潑鹽酸，是立即的侵蝕、腐蝕，第一時間就會感到燒灼不舒服；而「鹼傷害」除了也會有類似鹽酸刺激、燒灼的感覺，腐蝕角膜，同時還會穿透、融化，3～4天後滲進眼球內，造成進一步的腐蝕，因此，除了立刻沖洗眼睛外部，還得持續用藥，預防進一步的傷害。

蔡景耀表示，如果眼睛接觸到酸性或鹼性藥物，緊急處置的第一個步驟就是遠離傷害，接著用乾淨清水沖洗患部，即使生石灰或熟石灰水會和清水產生作用，仍應設法用大量清水沖洗掉，否則淚液也會和這些化學物質產生反應，繼續傷害眼睛。待沖洗完畢後，再用濕毛巾覆蓋並儘速送醫。

一般來說，醫師會使用器具將眼睛撐開，持續以生理食鹽水沖洗數小時，為了讓傷害降到最低及幫助將來復健，通常還會使用抗生素藥膏、藥水，搭配補充維他命C和類固醇，讓組織活化，並降低過敏反應與避免將來角膜、眼皮結疤太過嚴重，導致眼睛變形，眼皮無法閉合，增加重建的困難度。

(中時電子報)