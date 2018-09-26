19歲小鮮肉因一部片爆紅全球 心碎說出：母親死於血癌

2018年09月26日 22:20 中時 徐桐炘

年僅19歲鮮肉演員菲昂懷海德因為《敦克爾克大行動》從好萊塢紅回英國，第二部大銀幕作品《判決》就與英國資深影后艾瑪湯普遜同台飆戲，飾演白血病患者的他本來已經對人生絕望，卻因為艾瑪飾演的法官突然探訪帶給他嶄新的價值觀，不僅讓他勇敢活下去，更因為太崇拜對方而情不自禁獻吻！

《判決》由金獎影帝后艾瑪湯普遜與史丹利圖奇飾演相愛卻不再恩愛的老夫老妻，關鍵的病人角色卻遲遲無法決定，劇組傷透腦筋，最後雀屏中選的就是僅有一部電影作品卻出色難忘的菲昂懷海德，影后艾瑪湯普遜也對這位明日之星大讚：「我們的產業總是想找漂亮的東西，逼他們賺錢，吃乾抹淨後就丟棄，可是我相信菲昂不會，他很純真、堅強，一定會成為一位好演員！」

21歲的他回顧這兩年來《敦克爾克大行動》帶給他的巨大轉變感到不可思議：「當初只知道有一群年輕男生來試鏡，我們根本不知道有什麼角色、戲份有多重！」網友原以為他的爆紅大有來頭，沒想到起底背景卻發現他出生平凡，在這之前甚至只演過一部電視劇而已。

無預警爆紅帶給菲昂懷海德更多媒體關注，然而沒有使用社群的他卻鮮少吐露私事，在《判決》試鏡時被導演問及對「血癌」了解多少，他才平靜道出心痛過去：「我的母親前陣子死於血癌，我想我知道蠻多的。」讓導演和對手演員艾瑪湯普遜都對於他的成熟感到非常不捨！

(中時 )