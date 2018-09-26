中職》笑稱「有很多事要做」 胡金龍平常心看待打擊王

富邦悍將胡金龍26日賽後以3成75打擊率位居打擊排行榜第2名。（富邦悍將粉絲團提供）

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中時電子報
/新北報導

富邦悍將胡金龍26日4局下擊出陽春炮消彌球隊落後劣勢，助隊終場以5比4擊敗中信兄弟，此役2支安打的胡金龍賽後打擊率3成75排名打擊榜第2，不過他對於個人獎項並不渴望，還開玩笑道：「下一個球季就要開始了，很多事要做。」。

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胡金龍最近連2戰均開轟，上次已是2016年9月，對於自己近期火燙的打擊手感，他透露並沒有任何特別調整，「今天就是設定陳琥的直球做攻擊，不過有失投的變化球當然也不會放過，打全壘打的那一球陳琥有一點失投。」

賽後胡金龍以3成75的打擊率名列打擊榜第2名，第1名為目前因傷下二軍的Lamigo桃猿廖健富，不過他目前打席不足，且傷勢復原情況仍是未知數，胡金龍有機會拿下本季的打擊王頭銜。

不過對於個人獎項胡金龍並不特別強求，他還搞笑道，「下一個球季要開始了。」隨後他正色解釋，對於個人獎項就是平常心看待，不會特別強求。

上一週5戰均客場出賽的富邦吞下5連敗，26日終於在「全富武莊」主場中止5連敗，賽後總教練陳連宏笑著說：「回家真好。」

不過此役前3局富邦打者遭到中信先發投手陳琥完全壓制，皆未擊出安打，4局下再胡金龍的陽春炮帶動下，連續2個半局共進帳5分。對此，陳連宏說：「其實賽前就會提醒投手，今天比賽打完一輪後，教練團有再針對對手的配球再次提醒球員。」

(中時電子報)

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