JR電影全裸開大尺度 李明依一摸驚「好硬！」

2018年09月26日 22:34 中時 蔡琛儀

紀言愷(JR)主演的兩部電影《樂獄》、《紅樓夢》近期都將上映，日前他來到POP Radio《依同開Mic辣》，和主持人李明依、蔣同慶分享拍戲甘苦談，JR自爆兩部電影都有他全裸洗澡的畫面，大方讓主持人李明依現場「驗貨」對著JR的腹肌又摸又看，讓李明依當場驚呼：「好硬！」

JR也分享從當兵時期就開始健身，李明依笑說和JR認識多年，以前的JR有點嬰兒肥肉肉的，但也很好看，現在真的太瘦了，JR則回說：「演藝圈很殘酷！」表示身為明星一定要維持好身材。

JR在《樂獄》飾演罪犯，電影還沒開拍前三個月，導演就將他和20多個男生關在宿舍訓練，為求真實更要「上手銬腳鐐睡覺」，手機也沒收跟外界隔絕，憶起當時，他說：「真的很痛苦！」除了戴手銬腳鐐睡覺，一翻身就會被壓到瘀血破皮，而且當時選角還沒確定，可能訓練完最後沒被選上，關在裡面甚至沒時間練習當時要發行的單曲。

兩部電影都有他全裸洗澡的畫面，拍攝《樂獄》洗澡戲時同劇演員甚至故意丟肥皂請JR幫忙撿，連在《紅樓夢》中也會有裸露洗澡的畫面。 此外，他在《樂獄》有很多武打戲，有場戲剛好是寒流來的時候，他在基隆造船廠海邊脫光拍打戲，雖然拍打戲時可以跟專業的武打演員配合套好招，但拍攝現場免不了有很多臨演沒受過專業訓練，坦言拍攝時下巴也因此掛彩。

(中時 )