嘉義》受父親、胞妹影響！政二代選議員 志在為民服務

37歲的劉雅文受父親及胞妹影響，決定投入今年縣議員選戰，希望有機會能為民服務。（劉雅文提供）

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嘉縣第三選區縣議員選戰，有位來自政治世家的劉雅文參選，父親劉邦詩曾任縣議員、鄉長，胞妹劉純婷當過兩任溪口鄉長，現任溪口鄉農會總幹事，表弟孫維聰則是現任溪口代理鄉長。劉雅文說，受家人影響，自己秉持為溪口服務的精神，黨內登記後受民進黨提名參選，對外界質疑有家族壟斷溪口政治之嫌？劉雅文澄清，參選是個人自由，他也會拿出實力供大家檢驗。

劉雅文說，畢業後就回溪口居住，曾在大林鎮公所服務，上一份工作則任職於溪口鄉衛生所，認為自己對溪口有相當的認識，在老人照顧、婦幼問題上，以自己第1線的經驗，提出最適當的需求。

為什麼想參選？劉雅文說，從小看父親為民服務，後來妹妹當鄉長，放假時也會跟著跑行程、服務民眾，有鄉親鼓勵她，何不自己參選，為溪口做更多事。至於外界質疑有家族壟斷溪口政治之嫌，劉雅文也澄清，參選是個人自由，秉持為民服務的心登記參選，自己也會拿出實力及熱忱供大家檢驗。

出身政治世家，卻沒有實質政治經驗，劉雅文說，自己其實比較像政治素人，雖父親及妹妹過去為民服務的成果，可能為她帶來優勢，一切還是一步一腳印從頭開始，「認真新女力，前進新嘉義」劉雅文說，未來若有機會當選，首要的就是改善國小老舊遊憩設施，維護學童休閒安全。

第三選區應選5席有8人登記，民進黨提名2位新人劉雅文及許有疆，國民黨提名新人陳信文，嘉義縣長張花冠子弟兵、嘉縣文化基金會執行長趙麗娜以無黨方式加入戰局，老將新秀比拚，戰況激烈。

(中時 )

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