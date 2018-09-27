屏東》新埤傳奇人物！78歲鄉代超會寫計畫爭取經費

2018年09月27日 07:19 中時 謝佳潾

新埤鄉78歲代表邱景耀，有20年的旅美經歷，貧窮出身的他在當地締造不少傳奇，當中寫計畫爭取經費建設一事，不僅驚豔地方更是嚇到縣府官員，誰也沒料到鄉下地方會有個「騰達老人」肯返鄉服務，今年底他將競選拚第3次連任，再為家鄉打造新願景。

邱景耀是新埤鄉打鐵村人，他4歲時喪父，與3個姊姊都由母親扶養長大，家庭經濟相當困難，導致他雖有實力考上雄中初中部，但沒錢讀，國小畢業後就出社會工作賺錢養家，幸15歲時得恩師相助，在當時的陽明山管理局任工友一職。

而後，他因表現良好加上大家看見他在大學夜間部進修的上進心，20歲時被提拔成職員，在教育科專門處理編列預算事宜。邱景耀在教育科一待就是7年，不僅練成寫計畫的好功夫，也在教育界熬出一片天，後在新民國中任教16年，1982年舉家移民美國。

邱景耀說，移民是太太的主意，他婦唱夫隨地在美國落地生根，靠經營餐館培育子女，16年前孩子各個有成就後，他便與太太抱著環遊世界的美夢四處走走，當中包含回台灣，只是沒料到一回到村莊就被拱選村長，最後又在太太的建議下決定參選。

邱景耀憑著所學及經歷，在村長任內靠寫計畫為村內爭取4個公園建設，及為天后宮的正名與成立管理委員會等，他的「魄力」不僅令人刮目相看，也讓他更正視自己能為家鄉服務的能力，以致後來改選代表擴大服務範圍，並將在年底拚連任第3次鄉代。

(中時 )