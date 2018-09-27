台中》取經綠川 林佳龍勉鄭朝方創新水文化

《預發─台中選舉》台中市長林佳龍（右起）向民進黨新竹縣長參選人鄭朝方分享綠川、柳川治理經驗。（盧金足翻攝）

友善列印
中時
盧金足
《預發─台中選舉》台中市長林佳龍（左）介紹綠川水岸品牌logo人孔蓋，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方仔細端詳研究。（盧金足翻攝）

台中市綠川整治後，成為市長林佳龍主打的政績牌！民進黨新竹縣長參選人鄭朝方「請益之旅」也來台中考察治水，林佳龍勉勵鄭朝方為新竹創造出新的「水文化」。

林佳龍表示，綠川以往遭民生廢水汙染，河道被加蓋，垃圾不當丟棄，長久下來影響地方環境，他上任後決定將綠川掀蓋改善水質、防洪治水及景觀營造等工程，搭配專屬綠川LOGO品牌計畫，以中區舊城的文化背景，結合水岸文創活絡中區商圈及觀光，還給市民一條兼具親水、防洪的河川。

「台中的改變我們做到了，相信鄭朝方也做得到！」林佳龍強調，透過綠川、柳川治理讓舊城翻轉，不僅成為台灣河川治理典範，也提升市民光榮感。

鄭朝方對綠川專屬的水岸品牌logo人孔蓋，基礎建設的細節大為驚艷，特別蹲下來仔細端詳研究，也分享他規畫的新竹「頭前溪岸24小時城市運動光廊」藍圖。

台中打造新盛綠川水岸廊道後，吸引許多國內外旅客來訪，人潮絡繹不絕，林佳龍與鄭朝方也在打卡熱點拍照，兩人還到舊城區知名的「宮原眼科」品嘗冰品，與熱情民眾、韓國觀光客交流問候，展現親和力。

林佳龍指出，台中市推動大車站計畫，以共站分流概念解決車站周邊交通問題，並透過綠川、柳川等河川治理讓城市翻轉，不僅成為台灣河川治理典範，提升市民光榮感，針對東協廣場以安全、整潔、多元等方向進行活化，讓舊城新生、風華再現。

(中時 )

屏東》新埤傳奇人物！78歲鄉代超… 新北》放棄高薪、退休競選 汐止…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。