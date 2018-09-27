台中》取經綠川 林佳龍勉鄭朝方創新水文化

2018年09月27日 07:19 中時 盧金足

《預發─台中選舉》台中市長林佳龍（左）介紹綠川水岸品牌logo人孔蓋，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方仔細端詳研究。（盧金足翻攝）

台中市綠川整治後，成為市長林佳龍主打的政績牌！民進黨新竹縣長參選人鄭朝方「請益之旅」也來台中考察治水，林佳龍勉勵鄭朝方為新竹創造出新的「水文化」。

林佳龍表示，綠川以往遭民生廢水汙染，河道被加蓋，垃圾不當丟棄，長久下來影響地方環境，他上任後決定將綠川掀蓋改善水質、防洪治水及景觀營造等工程，搭配專屬綠川LOGO品牌計畫，以中區舊城的文化背景，結合水岸文創活絡中區商圈及觀光，還給市民一條兼具親水、防洪的河川。

「台中的改變我們做到了，相信鄭朝方也做得到！」林佳龍強調，透過綠川、柳川治理讓舊城翻轉，不僅成為台灣河川治理典範，也提升市民光榮感。

鄭朝方對綠川專屬的水岸品牌logo人孔蓋，基礎建設的細節大為驚艷，特別蹲下來仔細端詳研究，也分享他規畫的新竹「頭前溪岸24小時城市運動光廊」藍圖。

台中打造新盛綠川水岸廊道後，吸引許多國內外旅客來訪，人潮絡繹不絕，林佳龍與鄭朝方也在打卡熱點拍照，兩人還到舊城區知名的「宮原眼科」品嘗冰品，與熱情民眾、韓國觀光客交流問候，展現親和力。

林佳龍指出，台中市推動大車站計畫，以共站分流概念解決車站周邊交通問題，並透過綠川、柳川等河川治理讓城市翻轉，不僅成為台灣河川治理典範，提升市民光榮感，針對東協廣場以安全、整潔、多元等方向進行活化，讓舊城新生、風華再現。

(中時 )