新北》放棄高薪、退休競選 汐止熱心里長拚連任

林徵熊曾在統一企業擔任業務主管25年，因為喜歡服務鄉里，退休後決定競選里長。(宋原彰攝)

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宋原彰

汐止北山里長林徵熊先前在統一企業做業務主管長達25年，因為平時熱心、喜歡服務的個性，被里上推舉出來選里長，他說當里長薪水雖然比不上原先工作，但看見里上建設陸續做起來，相當有成就感；在大企業的資歷也讓他學習到「危機處理」、「時間管理」、「建立制度」的重要性。

在統一企業做業務主管25年，林徵熊自豪地說，自己曾得過15年的業務金牌，工作上做起來得心應手；只是他看見自己的社區多年來沒有好的建設，再加上自己平時熱心、喜歡助人的個性，在左鄰右舍的擁戴下，跟公司請假一個月，全力競選里長，沒想到願當選，他也決定退休，全心為里上服務。

林徵熊說，25年的主管資歷，讓他知道「危機處理」和「時間管理」的重要，像是產品出現問題，必須第一時間處理賠償、產品下架步驟為何、如何將公司的損失降至最低等，同樣可以應用在為里民的服務上，幫助里民解決問題、處理糾紛。

林徵熊也為里上成立志工隊、義工隊和守望相助隊，三個組織共200人參與，為了便於管理，他將職場學到的「制度管理」應用上，為小隊員劃分不同職位，例如小隊長、分隊長、大隊長等，讓組織能順利運作。他笑說：「當里長比當主管壓力還大。」他認為里長需站在第一線接觸民眾，舉凡夫妻吵架、家裡漏水，到車禍現場都要處理，「民眾委託做不好，會覺得虧欠他們，常常壓力大到睡不著」。

(中時 )

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