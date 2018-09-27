檢察官說法》贈與1000萬元 從新台幣變印尼盾沒觸法？

2018年09月27日 00:01 中時電子報 張達智 文/台灣司法人權進步協會、編輯/

據報載，亞洲壘球聯合會某會長對於台灣女子壘球隊於2018年8月19日在雅加達亞運中，輕取南韓而奪得首勝，於賽後表示將頒發1000萬元加菜金。事後根據媒體報導，獎金1000萬元是真的，不過獎金幣值是印尼盾，首勝獎金約2萬元新台幣。

在日常生活上，不論父母親為了鼓勵子女唸書、公司主管為了刺激員工努力衝刺業績，還是政治人物為了發展政策目標，往往會提出獎金或獎品等利誘，以加速目的的實現。這種以贈與某物品作為「條件」的約定，並經對方允受後，屬於民法第406條之贈與契約（稱贈與者，為當事人約定，一方以自己之財產無償給與他方，他方允受之契約）。這類贈與契約，因為係贈與人為了促進目的實現的特殊考量及動機，因此，往往也會對於贈與之效力附加條件，受贈人必須待條件成就後，贈與人始負有給付贈與物之義務，在條件成就前，贈與契約尚未生效。但在本新聞案例中，該會長是在女壘隊已經取得首勝後才表示給予１千萬獎金，法律行為僅是單純的贈與契約，與附條件之贈與契約不同。

但不論是否附有條件，法律也考量到贈與人可能基於一時激情，承諾超過個人經濟能力允許的贈與物時，由於贈與契約是受贈人單方享有利益，因此民法第408條第1項前段給予贈與人撤銷契約之權利，規定：「贈與物之權利為移轉前，贈與人得撤銷其贈與。」。換言之，對於諸如珠寶、現金等動產，就是在贈與人交付物品前；而就房屋、土地等不動產而言，則是在不動產為移轉登記前，贈與人都可撤銷贈與契約。因此，倘若贈與人因一時激情許下贈與高額獎金的意思表示，事後回復理智思考，只要在未交付獎金前，單獨撤銷其中大部分獎金之贈與，僅履行部分贈與，在法律上而言，並無不可。

但若贈與人遲遲不行使撤銷權，經受贈人請求給付，倘雙方對於贈與獎金之貨幣單位有爭執時（贈與人主張1千萬元貨幣單位是印尼盾；受贈人主張該１千萬元之貨幣單位係新臺幣），則當事人可依民法第153條第2項規定：「當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於該非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之。」，將此法律爭議交由法院決定。在贈與契約為撤銷前，贈與人並不能以受贈人僅單純取得利益，便想當然耳地認為可逕以單方意思而片面更改，受贈人並不因此當然即受拘束。（台灣司法人權進步協會關心您！！！）💕

（本文由協會會員新北地檢署檢察官陳雅譽提供）

(中時電子報)