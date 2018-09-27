圍棋》相隔9年張栩再爭名人寶座 第3戰險勝井山裕太

2018年09月27日 00:00 中時電子報 黃邱倫

相隔9年再次取得日本圍棋界7大賽之一名人爭奪戰的旅日棋士張栩，昨日在第3戰最終以4.5目險勝尋求3連霸的井山裕太，目前在7戰4勝制中1比2落後。

現年38歲的張栩，早年有「平成四天王」封號，2009年手中同時擁有5個頭銜(名人、王座、天元、碁聖、十段)，寫下日本棋壇新紀錄，2010年2月奪得棋聖頭銜之後，繼趙治勳之後，日本棋壇第二位獲得大滿貫殊榮的棋手。

2012年張栩失去棋聖頭銜之後就逐漸淡出第一戰線，更在2013年挑戰王座失敗後連續5年沒能取得7大賽挑戰資格。

張栩在這次名人賽資格賽7戰全勝，提前1輪取得向井山裕太挑戰的資格，這是張栩在2009年(當年1比4不敵井山裕太)之後相隔9年再次登上名人挑戰賽的舞台。

可惜張栩在前兩戰都以落敗收場，前日第三戰持白子出賽，首日雙方都下得很保守，昨日開盤井山裕太率先搶攻，但張栩憑藉著較佳的時間掌控性，最終在落下278手之後以4.5目的些微優勢奪得勝利，同時也將戰局扳成1比2。

張栩在日本棋界7大賽先後奪得棋聖、本因坊、名人、王座、天元、碁聖和十段等共計23座頭銜，當中又以7次王座頭銜最風光，最難奪下頭銜的就屬天元(僅2008年1次)，難度最高、獎金最高的是棋聖。張栩棋風犀利，尤其是在勝負手與官子堪稱一絕，但面對厚實棋風的井山裕太就吃足苦頭，從2011年的十段到2013年的王座，5次系列賽交手都敗仗收場，當中又以2012年的王座之戰最為遺憾，因為張栩只要在奪得該年王座頭銜之後，就能以5連霸之姿取得終身名譽頭銜，但該年0比3遭到井山裕太橫掃，至今手中沒有任何一個名譽頭銜。

(中時電子報)