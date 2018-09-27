大躍進！全球最佳大學排行 台大進步28名

大躍進！全球最佳大學排行 台大進步28名(圖為台灣大學/資料照)

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中時電子報
/綜合報導

今天英國泰晤士報高等教育特刊公布了「2019年全球最佳大學排名」，排名涵蓋全球1250所高等教育機構，台灣共有32所學校上榜，其中台大從去年新低第198名，進步到第170名，上升28個名次。

全球最佳大學第一名由英國牛津大學連續第3年奪冠，劍橋大學維持第2，第3名美國史丹佛大學，第4名麻省理工學院，第5名加州理工學院。

根據泰晤士報高等教育特刊，台灣大學今年大躍進28名，上升到第170名。讓台大從去年排名至有史以來最低點的第198名雪恥。這次排名上升主要歸功於台大的教學環境與研究影響力，兩項得分大幅提升。

其他像是國立台灣科技大學、清華大學位居第401至500名區間。清大從先前的第251至300名區間，滑落了150名到300名，原因出在教學環境、研究、研究影響力及產業收入等項目得分下跌。

陽明大學、中國醫學大學、成功大學、交通大學、台北醫學大學在600名以前，位於501至600名之間。

負責調查的主編巴堤（Phil Baty）說道，台大今年取得的名次優異，實在了不起，尤其是在激烈區域競爭，還能大幅提升，更讓人印象深刻。但是台灣今年整體表現差強人意，多數院校排名不是再次降低、就是停滯不前，著實令人憂心。

亞洲地區的大學方面，大陸冠軍易主，北京清華大學進步8名，拿下第22名，成為亞洲榜首。更一舉擊敗第31名的北京大學，以及第23名的新加坡國立大學。

(中時電子報)

文章來源：World University Rankings 2019

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