823水災賴清德稱「過去讓它過去」漫畫家怒PO圖諷刺

2018年09月27日 00:02 中時電子報 林郁庭

粉專「阿德漫畫」諷刺畫出對照圖。（圖/阿德漫畫授權使用）

行政院長賴清德針對823水災進行專案報告，結果卻令人驚呆！立委質詢時對綠營的標準提出質疑，指出過去前行政院秘書長薛香川八八風災因為跟岳父吃飯黯然下台，這次823水災時，民進黨一堆高官多在國外，這對薛香川合理嗎？賴清德則表示，相關的人士有說明了，「過去就讓它過去」。粉專「阿德漫畫」PO出諷刺圖，他畫出賴清德對於高官失責縱容，但卻被漫畫家的「這個問題」問得啞口無言，有點冏。

賴清德受立委孔文吉質詢有關823水災專案報告，孔文吉批評，陳建仁水災期間去金門玩，蘇嘉全跑去日本，還有立委邱議瑩跑去波蘭，對比薛香川在風災時跟岳父吃飯就黯然下台，民進黨不該分在朝在野，要以相同標準對待，這樣子對薛香川合理嗎？

當時賴清德回應，相關的人士，包括立法院長蘇嘉全有說明了，副總統陳建仁也道歉了，「過去就讓它過去，未來治水要落實治水不要口水的目標。」

對此，粉專「阿德漫畫」諷刺畫出對照圖，賴對823水災高官出國回應，「過去就讓它過去」；但被「阿德漫畫」問道：「那228事件？」賴清德卻是答不出來，「阿德漫畫」藉此圖狠酸賴的標準不一。

諷刺漫畫圖一出，逗樂許多網友，紛紛加酸，「真的是標準的嚴以律人、寬以待人！」、「假鬼假怪 選擇性失憶？」、「兩套標準的執政黨」、「幹話連篇」、「二二八當然不能過去，不然民進黨還玩什麼把戲」、「放下228就沒戲唱啦」、「慰安婦他們也是過去就讓他過去…」。還有人誇讚漫畫家，「 阿德，謝謝你幫忙畫出我們的疑問」。

(中時電子報)