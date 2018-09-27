命理師驚吐一句！林青霞豪門婚變內幕曝光

2018年09月27日 00:02 中時電子報 吳玫穎

林青霞。(本報系資料照)

命理師江嘉葉。(本報系資料照)

63歲資深大美人林青霞再傳豪門婚變，《鏡週刊》昨(26日)指出，有位A咖女星在聚會中不經意地說出林青霞婚姻狀況，「她離婚了啦！」更稱林青霞拿到高達80億台幣贍養費。對於婚變傳聞，林青霞方面至今未對外說明。知名命理師江嘉葉更以一句「她什麼都好，唯有感情不順」，點破林青霞豪門婚變原因。

江嘉葉分析林青霞面相，更大讚她各方面條件優異，清新脫俗、秀麗有智慧、談吐進退端莊有禮、事業成功、財庫豐富，是「千萬人中難找出的1人」，唯有感情不順。

有傳林青霞離婚還拿到高達80億台幣贍養費，對此，江嘉葉稱林青霞下巴圓潤氣場強又有光點，代表老運強，且額頭高聳氣足，聰明能體恤人，事業運也強，加上她鼻頭圓潤有氣，能成為頂尖人物，雙頰又滾著大量財氣，所以財運非常豐富。

不過談到林青霞的感情，江嘉葉直言：「脣形雖美氣不夠足，很難從一而終。」她說林青霞鼻形雖美、兩頰有力，但是她夫妻宮有煞氣，代表情路上多波折，宜配長者型的夫君，才能維持長久。

林青霞外型保養得宜，63歲仍維持不變的優雅美貌，而江嘉葉也稱林青霞在這7、8年桃花很旺、追求者眾，「但會不會再次走入婚姻？聰明的林青霞會理性處理。」

(中時電子報)