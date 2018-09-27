中興獸醫系網頁公告　招聘兼任義務教師惹議

2018年09月27日 00:22 旺報 李侑珊

代理教師及流浪教師問題難解，中興大學獸醫系卻在近日公告，招募兼任義務授課教師，專長領域為「臨床獸醫學」，其中包含犬外科、貓科疾病、手術心血管評估，教師聘任資格為「兼任不支薪不占缺講師三名」，消息一出，隨即在網路被大量轉貼，引發關注。

中興大學25日傍晚在官網張貼人士公告，即獸醫學系誠徵兼任義務授課教師，起聘學期為108學年度第1學期 (108年8月1日)，在申請條件部分，要求必須具備碩士學位，且曾擔任教學、研究或臨床工作2年以上，成績優秀者，或取得博士學位，應徵人則要在今年11月20日前寄達個人履歷，或親送到中興大學獸醫系，並在信封註明：「應徵兼任義務授課教師」。

中興大學還在徵才網頁上示明，資料審查後，擇優邀請進行模擬教學及英語學術演講，並且著作需符合「國立中興大學教師升等評審標準暨聘任升等著作送審準則」，如應徵者為講師，代表著作亦可以學位論文代替，推薦函以指導教授或現職工作單位主管為佳。

甫在台北某公立大學取得教職的青年教授表示，國內大學受到少子化嚴重衝擊，新生人數一年不如一年，導致教職數量也減少，在代理教師與流浪教師問題難解的狀況下，還傳出國立大學招聘義務教師，「這有夠離譜！不是系上夠厚臉皮敢開這種條件，就是有人內定要來洗資歷！」

(旺報 )