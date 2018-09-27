觀護盃》不在乎先發替補 陳世念夢想家再出發

陳世念今年休兵期決定跳槽寶島夢想家。(觀護盃提供)

友善列印
中時電子報

今年休兵期毅然決定離開SBL的陳世念，跟李學林攜手加盟ABL寶島夢想家，來到觀護盃的首役，就迎來夢想家在台灣的第1勝，陳世念說：「這場首勝無疑是最佳的正面回饋能量，不管我打先發或替補，都會做好幫助球隊贏球準備。」

陳世念是台啤的元老級球星，曾跟台啤拿下3次SBL冠軍，後來跳槽台灣大(富邦前身)，更到中國CBA山東隊打了兩季，前兩季則是回到SBL效力裕隆，今年休兵期間考慮許久之後，才總算點頭加盟夢想家，重新再次出發。

「先前跟隨夢想家前往澳門打超級8籃球賽，當時我和學林加入時間不長，整個陣容也不整齊，甚至教練團分身乏術，感覺像是臨時抱佛腳，所以才在超級8接受了一場震撼教育，這種結果應該是在出發前就可預期到的。」

陳世念認為，夢想家確實需要這場震撼教育，藉以激發年輕球員想要進步的決心，「就算接連輸球，卻可讓他們知道在程度與能力上，跟對手之間差距到底有多大，這樣的輸球才有意義與價值，反正我就當自己很久沒去澳門走走。」

如今來到夢想家，在外籍教頭莫瑞的設定當中，都以李學林先發、陳世念替補，但兩人上場時間幾乎一半一半，「不管我先發或替補，我都會做好準備，能夠拿到夢想家在台灣土地上的首勝，已經證明了現在的我們不一樣了。」

(中時電子報)

圍棋》相隔9年張栩再爭名人寶座 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。