觀護盃》不在乎先發替補 陳世念夢想家再出發

2018年09月27日 00:12 中時電子報 黃及人

今年休兵期毅然決定離開SBL的陳世念，跟李學林攜手加盟ABL寶島夢想家，來到觀護盃的首役，就迎來夢想家在台灣的第1勝，陳世念說：「這場首勝無疑是最佳的正面回饋能量，不管我打先發或替補，都會做好幫助球隊贏球準備。」

陳世念是台啤的元老級球星，曾跟台啤拿下3次SBL冠軍，後來跳槽台灣大(富邦前身)，更到中國CBA山東隊打了兩季，前兩季則是回到SBL效力裕隆，今年休兵期間考慮許久之後，才總算點頭加盟夢想家，重新再次出發。

「先前跟隨夢想家前往澳門打超級8籃球賽，當時我和學林加入時間不長，整個陣容也不整齊，甚至教練團分身乏術，感覺像是臨時抱佛腳，所以才在超級8接受了一場震撼教育，這種結果應該是在出發前就可預期到的。」

陳世念認為，夢想家確實需要這場震撼教育，藉以激發年輕球員想要進步的決心，「就算接連輸球，卻可讓他們知道在程度與能力上，跟對手之間差距到底有多大，這樣的輸球才有意義與價值，反正我就當自己很久沒去澳門走走。」

如今來到夢想家，在外籍教頭莫瑞的設定當中，都以李學林先發、陳世念替補，但兩人上場時間幾乎一半一半，「不管我先發或替補，我都會做好準備，能夠拿到夢想家在台灣土地上的首勝，已經證明了現在的我們不一樣了。」

(中時電子報)