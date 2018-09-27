鐵了心！與美打長期貿易戰 北京出新招

就在美中互相加徵新關稅後幾天，北京26日宣佈對大約1,500項商品降低進口關稅，而分析認為，中方此舉是要長期對川普政府抗戰。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
美中貿易戰

為了減少美中貿易戰的衝擊，北京26日宣佈，將從11月1日開始，對超過1,500項商品降低進口關稅。

隨著川普政府周一對中國大陸價值2,000億美元（約6兆台幣）的商品加徵10％關稅後，北京也對600億美元（約1.8兆台幣）美國商品加徵5％－10％關稅。

就在雙方展開新一輪貿易戰後幾天，中國大陸國務院常務會決定，關稅總水準將從去年的9.8%降至7.5%，今年關稅措施可望減輕企業和消費者支出600億人民幣（近2,700億台幣）。例如，將中國市場需求大的機電設備平均稅率由12.2%降至8.8%，而紡織品與建材等關稅平均稅率，則由11.5%降低到8.4%。

而《商業內幕》（Business Insider）網26日指出，北京大舉降低進口關稅，顯示將與川普政府進行長期抗戰。

分析說，中方降低進口關稅將減輕通膨對內消費者造成的壓力，並有助於和非美國供應商建立關係。

隨著川普加徵新關稅，北京取消貿易談判，而美國又已威脅，將實施新一輪限制後，分析認為，一切跡象都顯示，這場貿易戰將持續下去。

美國外交關係協會（CFR）資深研究員奧登（Edward Alden）指出，北京採取新動作也顯示，它正設法調整國內經濟狀況，以度過這場長期抗戰。

「降低關稅很有道理，」奧登說，「如果你降低關稅，尤其是中間財（intermediate goods）的關稅，將有助於企業在中國境內的競爭力。就在關稅戰導致消費者成本節節攀高之際，這有助於降低成本」。

基本上，降低非美國產品關稅，可以發揮洩放閥的功效，釋放部份因貿易戰產生的壓力。這樣一來，無論是中國境內的企業或消費者，都不會看到商品成本大漲，繼而降低了輿論要求政府與美國達成協議的壓力。

(中時電子報)

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文章來源：China's Latest Move Shows That It's Committed To Fighting Trump In The Trade War For The Long Haul

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