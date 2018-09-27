巴西龜和陸龜有「死魚臉」非常可愛　飼主蕊竹視2龜如兄弟姊妹

2018年09月27日 03:23 中時 王錦河

米菇是隻凶悍的巴西龜（如圖），飼主謝蕊竹領養至今已4年，養了1年後冬天米菇爬出陽台水族缸消失不見，蕊竹找了3天仍無所獲，哭成淚人兒， 「逃脫流亡」大半年的米菇有天突然出現在蕊竹居住的社區中庭，經管理員通知，蕊竹從龜殼紋路一眼就認出牠是之前消失的米菇，失而復得米菇令蕊竹開心不已，驚喜牠還活著，蕊竹猜想牠可能是在社區花圃冬眠半年後甦醒了。（謝蕊竹提供）

芭辣是隻溫馴的陸龜（如圖），喜愛爬蟲類的飼主謝蕊竹飼養至今已3年，芭辣愛吃有機蔬菜，一般菜還不愛吃，非常挑食，蕊竹覺得牠們有張死魚臉，非常可愛。（謝蕊竹提供）

米菇是隻凶悍的巴西龜，芭辣則是溫馴的陸龜，2龜先後被喜愛爬蟲類的飼主謝蕊竹飼養至今已3、4年，蕊竹覺得牠們有張死魚臉，非常可愛，她把性格迥異的2龜當成兄弟姊妹般看待，不黏飼主的個性和獨立有主見的蕊竹很像。

念小二時看到同學養小烏龜很可愛，蕊竹也想飼養，爸爸便常帶她去水族館看烏龜，蕊竹陸續養了幾隻斑龜，讀小三那年，她領養了遭人棄養的巴西龜，取名米菇，養了1年後冬天米菇爬出陽台水族缸消失不見，蕊竹找了3天仍無所獲，哭成淚人兒，媽媽只好帶她去爬蟲類寵物店買了隻陸龜回家養，取名芭辣。「逃脫流亡」大半年的米菇有天突然出現在蕊竹居住的社區中庭，經管理員通知，蕊竹從龜殼紋路一眼就認出牠是之前消失的米菇，失而復得米菇令蕊竹開心不已，驚喜牠還活著，蕊竹猜想牠可能是在社區花圃冬眠半年後甦醒了。

陸龜芭辣愛吃有機蔬菜，一般菜還不愛吃，非常挑食，巴西龜米菇則吃飼料，2龜都不黏主人，除非有吃的才會被主人吸引過去，2龜肚子餓了會發出敲打紙箱和水族箱的聲響提醒主人餵食。有次下雨，蕊竹把陽台紙箱內的芭辣帶進屋內，同在陽台的米菇發現同伴不見了，便拍打水族箱開始躁動，蕊竹認為2龜雖不同種但彼此有感情。凶悍的米菇不但會咬飼主，若2龜同處一室，米菇還會咬芭辣，蕊竹只得讓2龜稍微分開點以免強欺弱。

剛養米菇時牠會爬到蕊竹身上甚至頭髮上和飼主玩，芭辣有次爬到蕊竹爸爸腳上，但爸爸不理牠，芭辣只好自己爬下來。

蕊竹特別喜歡爬蟲類動物，尤其是烏龜和蜥蜴，「因為牠們有張可愛的死魚臉」，蕊竹覺得這點特別可愛。原本還想養蜥蜴，但媽媽堅決反對只得作罷，媽媽智華打趣表示，「蜥蜴像是長了腳的蛇、烏龜像是長了殼的蜥蜴」，因為頭都很像。

蕊竹表示，雖然換水和清理陸龜便便會覺得很煩，但不能放掉置之不理，因寵物也是條生命，既然養了就要對牠們負責，絕不能棄養，當飼養烏龜有任何狀況時，蕊竹還會上網找資料並詢問養龜達人因應之道，生病時帶牠們去看醫生，雖然醫藥費非常貴，但飼養過程中看2龜吃東西是很療癒的。

(中時 )