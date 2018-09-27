巴西龜和陸龜有「死魚臉」非常可愛　飼主蕊竹視2龜如兄弟姊妹

米菇是隻凶悍的巴西龜，芭辣則是溫馴的陸龜（右），2龜先後被喜愛爬蟲類的飼主謝蕊竹（如圖）飼養至今已3、4年，蕊竹覺得牠們有張死魚臉，非常可愛，她把性格迥異的2龜當成兄弟姊妹般看待。（謝蕊竹提供）

友善列印
中時
米菇是隻凶悍的巴西龜（如圖），飼主謝蕊竹領養至今已4年，養了1年後冬天米菇爬出陽台水族缸消失不見，蕊竹找了3天仍無所獲，哭成淚人兒， 「逃脫流亡」大半年的米菇有天突然出現在蕊竹居住的社區中庭，經管理員通知，蕊竹從龜殼紋路一眼就認出牠是之前消失的米菇，失而復得米菇令蕊竹開心不已，驚喜牠還活著，蕊竹猜想牠可能是在社區花圃冬眠半年後甦醒了。（謝蕊竹提供）
芭辣是隻溫馴的陸龜（如圖），喜愛爬蟲類的飼主謝蕊竹飼養至今已3年，芭辣愛吃有機蔬菜，一般菜還不愛吃，非常挑食，蕊竹覺得牠們有張死魚臉，非常可愛。（謝蕊竹提供）

米菇是隻凶悍的巴西龜，芭辣則是溫馴的陸龜，2龜先後被喜愛爬蟲類的飼主謝蕊竹飼養至今已3、4年，蕊竹覺得牠們有張死魚臉，非常可愛，她把性格迥異的2龜當成兄弟姊妹般看待，不黏飼主的個性和獨立有主見的蕊竹很像。

念小二時看到同學養小烏龜很可愛，蕊竹也想飼養，爸爸便常帶她去水族館看烏龜，蕊竹陸續養了幾隻斑龜，讀小三那年，她領養了遭人棄養的巴西龜，取名米菇，養了1年後冬天米菇爬出陽台水族缸消失不見，蕊竹找了3天仍無所獲，哭成淚人兒，媽媽只好帶她去爬蟲類寵物店買了隻陸龜回家養，取名芭辣。「逃脫流亡」大半年的米菇有天突然出現在蕊竹居住的社區中庭，經管理員通知，蕊竹從龜殼紋路一眼就認出牠是之前消失的米菇，失而復得米菇令蕊竹開心不已，驚喜牠還活著，蕊竹猜想牠可能是在社區花圃冬眠半年後甦醒了。

陸龜芭辣愛吃有機蔬菜，一般菜還不愛吃，非常挑食，巴西龜米菇則吃飼料，2龜都不黏主人，除非有吃的才會被主人吸引過去，2龜肚子餓了會發出敲打紙箱和水族箱的聲響提醒主人餵食。有次下雨，蕊竹把陽台紙箱內的芭辣帶進屋內，同在陽台的米菇發現同伴不見了，便拍打水族箱開始躁動，蕊竹認為2龜雖不同種但彼此有感情。凶悍的米菇不但會咬飼主，若2龜同處一室，米菇還會咬芭辣，蕊竹只得讓2龜稍微分開點以免強欺弱。

剛養米菇時牠會爬到蕊竹身上甚至頭髮上和飼主玩，芭辣有次爬到蕊竹爸爸腳上，但爸爸不理牠，芭辣只好自己爬下來。

蕊竹特別喜歡爬蟲類動物，尤其是烏龜和蜥蜴，「因為牠們有張可愛的死魚臉」，蕊竹覺得這點特別可愛。原本還想養蜥蜴，但媽媽堅決反對只得作罷，媽媽智華打趣表示，「蜥蜴像是長了腳的蛇、烏龜像是長了殼的蜥蜴」，因為頭都很像。

蕊竹表示，雖然換水和清理陸龜便便會覺得很煩，但不能放掉置之不理，因寵物也是條生命，既然養了就要對牠們負責，絕不能棄養，當飼養烏龜有任何狀況時，蕊竹還會上網找資料並詢問養龜達人因應之道，生病時帶牠們去看醫生，雖然醫藥費非常貴，但飼養過程中看2龜吃東西是很療癒的。

(中時 )

中興獸醫系網頁公告　招聘兼任義…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。