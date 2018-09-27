全國文化機關主管會報＠台南！鄭麗君：補助地方政府預算增3倍

2018年09月27日 03:56 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

保留台灣最美好文化，國家人民都有責！文化部26日在衛武營國家藝術文化中心召開107年度「全國文化機關（構）主管會報」，邀集各地方政府文化局(處)首長及文化部主管暨附屬機關(構)首長參與。文化部長鄭麗君表示，108年文化部主管預算占中央政府歲出總額首次超過1%，對地方政府預算支持也將增加3倍之多。此外文化部在中央積極推動「部部都是文化部」的政策理念，希望翻轉傳統文化施政到文化治理，未來希望促成地方政府「局局都是文化局」的文化治理模式。

文化部長鄭麗君表示，未來希望促成地方政府「局局都是文化局」的文化治理模式。（文化部提供）

文化部於會議中報告「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」、「『藝文引擎驅動』催生藝術發展生態系 」、「私有老建築（潛在文化資產）保存再生計畫 」、及「『全國文化資產會議』總結報告」等議題，這些議題不僅是文化部的施政重點，更是與地方的文化治理息息相關。

會議首先報告「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」。這項計畫希望發展屬於臺灣的「文化DNA」，透過數位科技與平台協作機制，優化文化基礎素材並開放運用，並擴大培力推動民眾與社群參與在地知識的徵集、轉譯，延伸發展生活、教育、產業等多元面向加值應用，由下而上、虛實並行

第二個報告議題為「『藝文引擎驅動』催生藝術發展生態系」。文化部推動藝文專業場館升級計畫，首度以「軟體帶動硬體」思維編列特別預算，從文化生活圈及文化平權的概念出發，著重軟體先行、組織先行，導入專業治理，健全藝文生態系發展。文化部希望透過三個國家級藝文場館北、中、南連線，加上各縣市藝文場館在這三年的整建後翻轉成為「在地藝文驅動引擎」。

在日後研修《文資法》母法及子法方面，修正方向包括改革文資審議制度，將文資審議會中專家學者及民間團體委員人數比例，由現行3分之2提高為4分之3。另文化部將研議文資「容積銀行」相關規定，並針對歷史建築、紀念建築管理不當等行為訂定罰則。此外，為提升私有文資修復的誘因，將研議在都會型縣市強化容積移轉機制，非都會型縣市不排除推動由政府出面「價購」，或未來擴大稅捐減免。

(中時電子報)