真夭壽！醫院遺體不見了 竟是遭冒名接走弱勢亡者

示意圖。(達志影像)

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中時
林郁平

在國內幫助弱勢家庭辦理免費殮葬服務的中華民國善願愛心協會，竟遭不明人士冒名至醫院載走一名亡者遺體，且動機成謎，為協助家屬及捍衛協會名譽，善願表示將提告請檢警徹查，防止有歹徒藉機對家屬行騙。

新北市一名59歲劉姓男子，日前因路倒被送到雙和醫院，並因為身上沒錢尋求社工協助，但劉男最後不幸在本月23日往生。醫院社工原本想要轉介給善願協會提供免費喪葬服務，不料，轉介單尚未開出，社工26日赫然發現劉男的遺體竟然不見了！

社工到往生室一探究竟，發現在醫院遺體領回切結書上，接體人員簽名「李仔明」，單位則寫善願，且電話也填善願的市內電話，社工趕緊向善願查證，才發現是有人假冒協會的名義，將劉男遺體接走，直呼實在是匪夷所思，這個人也太大膽了。

善願協會追查，發現劉男的遺體23日被人送至板殯，預定下月4日下午辦理聯合公祭。協會表示，接弱勢亡者遺體時，志工一定會留下手機號碼，而非市話，且提供全套免費殮葬服務是不會使用聯合公祭的，會讓每一位亡者都有專屬禮堂，批冒名者也不先做足功課。

協會強調，免費殮葬必需有社工的轉介單、家屬委託書，所有喪葬過程全部免費，塔位也是贈送的，不會收家屬任何一毛錢。這起冒名案，沒有任何一項符合協會的作法，協會將依法提告，以遏止此一歪風。

(中時 )

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